Soylu: Bize yapılan ihbarların yüzde 99’u boş çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş’da yaptığı açıklamada, yağma iddialarının çoğunun asılsız olduğunu ifade etti.

Bakan Soylu , Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili şu ana kadar 335 bin 956 ailenin hesaplarına 10’ar bin lira gönderildiğini bildirdi.

Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklama yapan Bakan Soylu , kentte salgın hastalığın, bağırsak enfeksiyonu gibi bir yayılımın söz konusu olmadığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, salgın hastalıklara karşı atılacak adımlar konusunda uyarılarda bulunduğunu aktaran Soylu , bu konudaki dikkatin en üst seviyede olduğunu dile getirdi.

Geçici barınma merkezleri olarak çadırların kurulduğunu ifade eden Soylu , deprem bölgesine yaklaşık 200 bin çadırın sevk edildiğini, bunların önemli bölümünün kurulduğunu aktardı.

Yaklaşık 100 bin çadırın daha depremden etkilenen illere sevk edileceğini bildiren Soylu , “Konteyner yaşam alanları yapılacak. Bunlarla ilgili yerler tespit edildi, altyapılar yapılıyor. Bu, bir yıllık bir süreç. Vatandaşlarımıza şunu ifade etmek istiyorum; bu bir yıllık süreçte, son 10 günde gösterdiğiniz yüce gönüllülüğü, yardımlaşma duygusunu devam ettirmek zorundayız.” diye konuştu.

Kahramanmaraş’taki arama kurtarma çalışmaları kapsamında, bir kişinin daha enkazdan canlı çıkarıldığını dile getiren Soylu , “Allah, bu çalışmalarda ümidimizin önümüzdeki saatlerde de daha fazla devam etmesini nasip etsin. Arkadaşlarımız, büyük bir gayret ve mücadeleyle durmadan çalışmaya devam ediyorlar.” ifadesini kullandı.

“En çok ihtiyaç bugün var”

Deprem bölgesindeki aşevlerinin bir yıllık süreçte sürdürülebilir olması gerektiğini vurgulayan Soylu , “Aşevlerinin yemek yapmaya ve milletimize yemek hizmeti vermeye yönelik ihtiyaçlarını sürdürülebilir kılmamız lazım. Kuru gıdayı, hijyeni ve birinci el giysileri de sürdürülebilir kılmamız gerekiyor.” dedi.

“Binlerce araba geldi. Çok büyük tıkanıklık var. Acaba daha ihtiyaç yok mu?” değerlendirmesi yapıldığını aktaran Soylu , “En çok ihtiyaç bugün var.” vurgusunu yaptı.

Soylu , “Kahramanmaraş’ta şu anda 215 enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Nitelikli binalar kaldı. Nitelikli binalardaki arama kurtarma çalışmalarını bazı binalarda 24 saat esasıyla devam ettiriyoruz.” bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, depremzedelere ilk etapta hane başına 10’ar bin lira destekte bulunulacağı yönündeki açıklamasını hatırlatan Soylu , “Bu kapsamda şu ana kadar 335 bin 956 ailenin hesaplarına 10’ar bin lira gönderildi.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hasar tespitlerini sürdüğüne değinen Soylu , “İlk etapta 335 bin 956 tespit yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Hasar tespitlerinin ortalama yüzde 30-35 civarı tespit edilmişse bu, daha üçte biridir. Hane başına 10’ar bin lira, depremzede ailelerin hesaplara aktarılmaya devam edilecek.” değerlendirmelerinde bulundu.

“Devletle eş koşmaya çalışan varsa elbette gereği yerine getirilecek”

1833 dernek ve sivil toplum kuruluşunun 59 bin 814 kişiyle bölgede çalıştığını belirten Soylu , şunları kaydetti:

“Muhakkak ki iyi niyetliler olduğu gibi aldığı desteği tam yerine ulaştıramayanlar veya az da olsa bunun istismarını yapmak isteyenler de olabilir. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz, bu konuda gerekli bütün denetimleri yani ne almış, nereye gitmiş, ne olmuş, yarın öbür gün herhangi bir tartışmaya, istismara mahal vermemek için yapıyor. Bu, yalnızca bu alana yönelik değil. Toplanan bağışlarla ilgili ne harcandı, nereye harcandı, ne kadar harcandı? Bu, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de aynı istikamette devam edecek. Bizim birçok AFAD da sivil toplum da dahil çalıştığımız sivil toplum kuruluşu ve dernek var. Bunlar kendileri isterler yani ‘Bizi denetleyin ve biz bu konuda milletimize ve bağışçılarımıza karşı bir mahcubiyet içinde olmayalım.’ diye. Bu durumla karşı karşıya geldiğimizde bu ortaya koyulur. Bunu istismar eden, bu konuda devletle eş koşmaya çalışan varsa da elbette ki gereği yerine getirilecek.”

“Bize yapılan ihbarların yüzde 99’u boş çıktı”

Şehirler normalleşmeye başladığında, konteyner şehirler oluşturulduğunda tahliye edilen vatandaşların şehirlerine döneceklerini aktaran Soylu , dönen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.

Afet bölgesindeki güvenlikle ilgili bir dedikodunun olduğunu aktaran Soylu , şöyle devam etti:

“Her alanda ‘süreci nasıl bir sekteye uğratırım’ gayretinde olanlar var. Biz Kahramanmaraş’tayız, bir yağma görmedik. Adıyaman’da, Osmaniye’de bir yağma yok. ‘Devletin bu konuda ortaya koyduğu otoriteyi ve iradeyi buradan sarsabilir miyim?’ düşüncesinde olanlar, ‘Ben fırsatı elime geçirdim, buradan da bir darbe indirebilir miyim?’ derdinde olanlar, bu dedikoduları değerlendiriyorlar ve bu dedikoduları toplumun tamamında bir endişeye sevk etmek maksadıyla ortaya koymaya çalışıyorlar.”

Afet bölgesindeki güvenlik görevlisi sayısının diğer illere göre fazla olduğunu vurgulayan Soylu , “Elbette ki hırsız hırsızdır, fırsatını bulunca eğer vicdanı da yoksa açıktaki bir malı almak isteyebilir, buna da güvenlik görevlileri gerekli müdahaleyi ihbarlar çerçevesinde yapıyorlar. Bize yapılan ihbarların yüzde 99’u boş çıktı ama biz gitmekle mükellefiz.” dedi.

Bakan Soylu , güvenlikle ilgili konularda yargının da gerekli hassasiyeti gösterdiğini, herhangi bir asayiş eksikliği olmaması için çalıştıklarını belirtti.

Güvenlik sorununu sürekli gündeme getirenlerin güvensizlik oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Soylu , “Bu hesabı yapanlar, devletin ve milletin uğraştığı bu zorlu meselede sadece çelme takma, oyalama ve bizi esas çalışmamızdan ayırma durumunda olanlardır. Onlarla ilgili de sosyal medya üzerinden siber suçlar birimimiz gerekli çalışmaları yapmakta, gerekli tespitleri de yaptıktan sonra yargının karşısına getirmektedirler.” diye konuştu.

Soylu , devletin her zamankinden daha fazla tetikte ve teyakkuz halinde olduğunu, kurumların da irtibat halinde olduğunu vurguladı.