Soylu: ABD’nin taziyesini kabul etmiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Amerikan Büyükelçiliği’nin taziye dilemesini reddediyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Patlamanın olduğu bölgeye de gelen Soylu, burada şehitlerin anısı için kurulan platforma karanfil bırakarak açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, “Operasyonlar devam ediyor. Bütün emniyetimiz, güvenlik güçlerimiz, bütün istihbarat birimlerimiz el birliğiyle teyakkuz halindedir. Dün akşam sabaha karşı söyleyeceklerimizi söyledik. Olayın nasıl koordine edildiğini biliyoruz. Nereden koordine edildiğini biliyoruz. Emniyetimiz valiliğimiz gerekli açıklamaları yaptı, yapmaya devam ediyor. Cenazelerimizi kaldıracağız. Biraz önce Adanaya Ecrinimizi gönderdik hem babasını gönderdik. Şunu söylemek gerekir. Biz bize verilen mesajı biliyoruz, bize verilen mesajı aldık ve bize verilen mesajın ne olduğunu biliyoruz. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz” dedi.

“YAKALAMASAYDIK YUNANİSTANA KAÇIRACAKLARDI”

Soylu, “Amerikan Büyükelçiliğinin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Kobaniyi terör bölgelerini besleyen, oradan Türkiyenin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa kendi senatolarından para gönderen bir devletle biz müttefikliğimiz elbette ki tartışılmalıdır. Biz kimsenin düşmanı değiliz kimsenin topraklarında gözümüz yok. Kimseye kalleşlik yapmıyoruz. Bu kalleşliklere elbetteki tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum. İstiklal Caddesi bizim nazlı kızımızdır. Operasyonlar devam ediyor. Elbette ki teröristler yakalandı. Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan’a kaçıracaklardı. Nasıl ve ne şekilde koordine edildiğini bildiğimiz, nereden hareketlendiğini bildiğimiz bir terör yapısıyla karşı karşıyayız. PYDyi orada kim besliyorsa, PKKya kim iç istihbarat sağlamaya çalışıyorsa, faili odur. Piyonları tartışmanın bir anlamı yoktur. Dünyada çok fazla piyon bulunur. Allah milletimizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

“TALİMAT TERÖRİSTİN ÖLDÜRÜLMESİNE YÖNELİKTİ”

Bakan Soylu, “Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Ya kattan atın ya kanala atın talimatı var. Net bir şekilde. Bu konuda teröristi öldürüp tüm networkü çözmemizi engelleyecek ve olayın ardıl sebeplerini çözmemizi engelleyecek bir plan hazırlığı apaçık ortada. Emniyet güçlerimiz gece hep birlikte ortaya konulan istihbarat birimlerimiz, el birliğiyle bu meselenin üstünün örtülmesini, kapatılmasını engellemişlerdir” diye konuştu.

“TÜRKİYENİN ETRAFINDA İSTİKRARSIZ BİR CENDERE OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

Soylu, “İstanbul’da 6 yıldır böyle terör olayı görmedik. Sadece bu yıl 200 terör olayı engelledik ama terörün yüzü böyle acımasızdır. Siz 200 tane engellersiniz bir tanesi patlar ve bütün canınızı yakar. Türkiyenin etrafında istikrarsız bir cendere olduğunu biliyoruz. Biz burada millet olarak beraberlik içinde güçlü olmalıyız. Bunlara boyun eğmemeliyiz. Kimsenin etrafında Kobani yok. Kimsenin etrafında Münbiç yok. Kimsenin etrafında birçok terör örgütünün fink attığı bir yer yok. Bunlar hep bizim sınırımızda. Biz neyle karşı karşıya kaldığımızı bildiğimiz için bugün sınırlarımızın dışında binlerce kahramanımız terörle mücadele ediyor. Pençe Kilit Harekatından birçok harekata kadar. Oradaki terör koridoruna bugün müdahale etmemizin en temel nedenlerinden bir tanesi tam orada terörün Türkiyeyi istikrarsızlaştırmamasını sağlayabilmektir. Bunu anlatana kadar dilimizde tüy bitse de bunu söyleyeceğiz. Son 2 saldırının da hem Mersin saldırısının hem bu saldırının birinin Münbiçten birinin Kobani talimatıyla geldiği çok açık ve net ortadadır. Karşımızda şer cephesini, terörist destekçilerini biliyoruz. Bunun için el birliği içerisinde bunu hep birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.

“ONU ÖLDÜR TALİMATI VERDİĞİ KİŞİYLE YAKALADIK”

Operasyonun detaylarını anlatan Bakan Soylu, “Küçükçekmece’de yakalandı. Daha önce Esenler’de bir atölyede Kobaniden gelen bir telefonla muhafaza edildi. Burada patlattıktan sonra yine Esenlere gitti. Esenlerden başka araçla Küçükçekmeceye intikal etti. Biz takip ettik. Onu götüren şahsı yakalayıp, bu networkün parçası olan şahsı yakalayıp onu sorgulayınca bir sokakta olduğunu öğrendik ve o sokağa yaptığımız operasyon çerçevesinde de, kıskıvrak o evde ele geçirmiş olduk. Onunla beraber bu olayı tertipleyen, terör örgütü buna üzülecek ama öldür talimatı verdiği kişiyle yakaladık. Birkaç operasyonumuz daha var. Operasyonumuz devam ediyor” dedi. (DHA)