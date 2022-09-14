Soylu: 140 milyar TL değerinde uyuşturucu yakalandı
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Soylu: 140 milyar TL değerinde uyuşturucu yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Narkoterör Operasyonlarında bu yıl; 79 milyon kök kenevir, 8,5 ton esrar ve 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildiğini belirterek 140 milyar TL yasa dışı gelirin engellendiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hem terör ve uyuşturucu hem de finansmanıyla topyekun mücadele… Eren Abluka Narkoterör Operasyonlarında bu yıl; 79 milyon kök kenevir, 8.5 ton esrar (toz/kubar), 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildi. 140 milyar TL yasa dışı gelir engellendi. Kahraman jandarmamıza tebrikler” ifadelerini kullandı.

(DHA)

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