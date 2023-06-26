Şoygu, Ukrayna’daki Rus askeri merkezini ziyaret etti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Wagner grubunun isyanının ardından, Rus askerlerinin konuşlandığı Batı Kuvvetler Grubu merkezini ziyaret etti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı grup komutanlarıyla bir toplantı yaptı ve bu toplantıda grubun sorumluluk alanındaki taktik bölgelerde düşman askeri teçhizatının ve personel yığınaklarının tespit edilmesi ve angaje edilmesindeki yüksek etkinliğe dikkat çekti. Batı Kuvvetler Grubu komutanlarına, düşmanın planlarını önceden ortaya çıkarmak ve temas hattına uzak yaklaşımlarda uygulanmasını önlemek için aktif keşif yapmaya devam etmeleri talimatı verildi denildi.

WAGNER İSYANI

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel ordusu olarak tanımlanan paramiliter örgüt Wagnerin lideri Yevgeny Prigozhin, 24 Haziranda isyan başlatarak Rostov’daki askeri merkezi ele geçirdi. Daha sonra Wagner grubundaki askerlerle Moskova’ya ilerlemeye başladı.

Günün ilerleyen saatlerinde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun arabuluculuğuyla varılan anlaşma sonucu Prigozhin, Moskova’ya ilerleyişini durdurdu. Anlaşma kapsamında Prigozhin, Belarusa gidecek. Kendisi ve isyana katılan Wagner grubu askerleri üzerindeki suçlamalar da düşürülecek.

(DHA)