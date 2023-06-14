Soyer’den çiftçilere karakılçık buğdayı için fiyat müjdesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, atalık tohumla üretim yapan çiftçilere müjde verdi. Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; çiftçilerin atalık tohumla ürettiği karakılçık buğdayını Toprak Mahsulleri Ofisi’nin verdiği fiyatın iki katını vererek kilogramı 16 liradan satın alacaklarını açıkladı.

İBB Başkanı Tunç Soyer, atalık tohumla üretim yapan çiftçilerin buğdayını TMO’nun kilogram başına verdiği 8.25 liranın iki katını vererek üreticiden 16 liradan satın alacaklarını duyurdu. Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yaptı:

“Üreticilerimizi enflasyona ezdirmeyecek, Atalık tohumlara destek vermeyi sürdüreceğiz. Bu sene de atalık tohumla üretim yapan üreticimizin buğdayını 2 katı bedelle satın alacağız”

Soyer paylaşımına TMO’nun buğday alım fiyatı olan 8,25 lira ile İzmir Büyükşehir’in alım fiyatı olan 16 liranın yan yana yer aldığı “çiftçimizin yanındayız” başlıklı bir görseli de ekledi.

(ANKA)