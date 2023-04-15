Soyer’den ’14 Mayıs’ mesajı: İzmir’in 21 yıllık birikmiş haklarını alacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda 2022 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Toplantı da konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçimlerle ilgili “14 Mayıs’tan sonra İzmir iktidarın belediyesi olacak. Ve İzmir’in hakkını alacağız. Sadece bugünkü haklarımızı değil. 21 yıldır İzmir’in birikmiş tüm haklarını teker teker alacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) nisan ayı olağan üçüncü meclis oturumu dün gerçekleşti. İzBB Başkanvekili Mustafa Özuslu yönetiminde yapılan toplantıda İzBB ile ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 2022 Yılı Faaliyet Raporları görüşüldü. Toplantı sonunda söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte yaptıkları çalışmaları anlatarak AKP’li meclis üyelerinin eleştirilerine de yanıt verdi.

“SİYASETİN DİLİNİN DEĞİŞMESİ LAZIM”

Başkan Tunç Soyer konuşmasında “İzmir ve tüm Türkiye, bugün olduğundan çok daha iyisini hak ediyor. Fakat bunun için her şeyden önce siyasetin dilinin değişmesi lazım. Kutuplaştıran, ötekileştiren ve aynı ülkenin insanlarını birbirine düşman eden bu dil, birlikte mücadele etmemiz gereken en büyük düşmanımızdır. Bu düşmanı çok iyi bilelim, iyi görelim. Çeşitli bahanelerin arkasına sığınarak kendini meşru ilan eden bu üslup, biliyoruz ki belirli bir zümrenin kendi gücünü büyütme çabasından başka bir şey değil. İşte bu yüzden, İzmir’de dört yıldır bir yandan icraatlarımızı yürütüyor, diğer yandan bu vahşi siyasetle mücadele ediyoruz. Bugüne kadar sığ siyasetin bize, gençlerimize, çocuklarımıza ve şehrimize bunu yapmasına asla izin vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Kavgamız, sadece hırsız ve harami çeteleriyle oldu. Bundan sonra da o kavgaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Tunç Soye konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“2020-2022 arasında yatırım projelerine ayrılan pay sırasıyla şöyle: 2020’de 42.8, 2021’de 31.9, 2022’de 31.6. 2021 ve 2022’de her türlü zorluğa rağmen bu oranları yakaladık. Görev süremiz boyunca İzmir’e kazandırdığımız toplam yatırım bedeli ise 1.8 Milyar Euro, yani bugünkü değerle 38.6 Milyar Türk Lirası. Pek çoğunuz biliyorsunuz ama burada bir kere daha ifade edeyim. Bu oranlar, Türkiye’deki pek çok kamu kuruluşu ve belediyenin çok üzerinde. Bunu mümkün kılan tüm İzmir Büyükşehir Belediyesi ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Bütçe disiplini açısından ise iki temel göstergeden bahsetmek istiyorum. Birincisi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Belediyemize verdiği kredi notu. Fitch’in değerlendirme raporuna göre İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kredi notu göreve geldiğimiz günden bu yana en üst düzeyde, yani AAA. Daha da önemlisi, döviz cinsinden değerlendirdiğimizde tüm bu zor koşullara rağmen borçlarımızı azalttık. 1 Nisan 2019 tarihinde görevi devraldığımızda dış borcumuz 649 Milyon Euro tutarındaydı. 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla bu miktar 587 Milyon Euro. Aradan geçen dört yılda 470 Milyon Euro değerinde borç ödemesi yaptık, 459 Milyon Euro miktarında ise yeni borç aldık.

“GÖNÜL ARZU EDERDİ Kİ İZMİR’DE ÜZERİNDE “U” HARFİ OLAN METRO HATLARI OLSUN… NE YAZIK Kİ YOK”

Bu borçların çok büyük kısmının kendi kendini geri ödeme kabiliyetine sahip metro yatırımlarımız için alındığını bir kere daha belirtmek isterim. Elbette gönül arzu ederdi ki İzmir’de üzerinde “U” harfi olan metro hatları olsun ve Belediyemiz kısıtlı imkanları ile bu borç yüklerinin altına girmesin. Ne yazık ki olmadı. Böylesine büyük yatırımları Belediyemiz imkanlarıyla yapmak zorunda kaldık ve elbette bu görevimizi gururla sürdürüyoruz. Biliyorum ki 14 Mayıs’tan sonra bu durum değişecek ve yüzümüz gülecek. İzmir hak ettiğinin 40’ta birini değil… Tamamını alacak. İzmir hakkını alacak. Özetle, İzmir Büyükşehir Belediyesi ülkemizin içinden geçtiği büyük ekonomik buhrana rağmen bütçe disiplini açısından en saygıdeğer kamu kuruluşlarından biridir. İzmir’in seçilmiş tüm Meclis üyelerinin bu başarıda payı olduğuna hiç şüphem yok ve bu başarımızla ne kadar iftihar etsek az”

“3 ŞUBATTAN BERİ O İMZA ATILMIYOR NEDEN ATILMIYOR?”

Narlıdere Metrosu ile ilgili konuşan Başkan Soyer, hükümete tepki göstererek “İkinci stratejik hedefimiz, yaşam kalitesi kapsamında yürüttüğümüz en temel proje, İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca Metrosu ve diğer metro yatırımlarımız. İzmir’i demir ağlarla öreceğiz dedik, sözümüzü pandemi ve ekonomik krize rağmen adım adım hayata geçirmeye başladık. Yüzde 12 ile aldığımız Narlıdere Metrosu’nda, yüzde 96’ya ulaştık. Vaad ettiğimiz gibi bu yıl içinde, Cumhuriyet’in 100. yılında metro hattını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şu anda yürüyen merdivenlerin montajı yapılıyor. İstasyonlarda son rötuşlar için arkadaşlarımız çalışıyor. Çok hummalı bir çalışma söz konusu. 700’ün üzerinde çalışanımız Narlıdere Metrosu’nu, taahhüt ettiğimiz tarihe yetiştirmeye gayret ediyor. Narlıdere Metrosu için yaptığımız toplam harcama 287 milyon Euro. Narlıdere metrosu için 3 Şubat 2023 tarihinde 30 milyon Euro tutarında kredi yetkilendirme sözleşmesi yaptık. İmzaladık, kredi hazır 30 milyon Euro gelecek metro yatırım programında herhangi bir hazine güvencesine gerek yok. Bugün ayın kaçı o bir imza atılmıyor. 3 Şubattan beri o imza atılmıyor neden atılmıyor?” dedi.

“9. KEZ YATIRIM PROGRAMINA ALINDI AMA BÜTÇESİ 3 BİN LİRA”

Otogar – Halkapınar Metro Hattı üzerinden bir kez daha hükümete yüklenen Soyer, “Bu vesileyle merkezi idarenin 2023 yılı yatırım programında Otogar-Halkapınar Metrosu için ayırdığı bütçeyi bir kez daha sizlerin ve tüm İzmirlilerin dikkatine sunmak isterim. Otogar-Halkapınar Metrosu, 2014’ten bu yana dokuzuncu kez yatırım programına alındı, ancak bütçesi sadece üç bin lira. Buna rağmen İzmir’in hak ettiği kent yaşamını kurmak için bahane üretmiyor, kaynağı nerede olursa olsun bulup İzmirliler’in hizmetine sunmaya devam ediyoruz. İzmir’in kent içi ulaşımında bir dünya kenti olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Kaybedilen yılları telafi etmek için varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Çıktığımız bu yoldan, geri dönüş yok. Tüm zorluklara rağmen İzmir’i demir ağlarla örmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“İZMİR İKTİDARINN BELEDİYESİ OLACAK… İZMİR’İN HAKLARINI ALACAĞIZ”

Konuşmasının sonunda 14 Mayıs seçimlerini değerlendiren Başkan Soyer şunları söyledi:

“14 Mayıs’tan sonra… Öyle ümit ediyorum ki, İzmir 21 yıl aradan sonra ilk defa iktidarın belediyesi olacak. İktidarın belediyesi olmak ve olmamak arasındaki farkın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bu farkı, rakamlarla uzun uzun anlatmak niyetinde hiç değilim. En yalın ifadesiyle, Mayıs’tan sonra İzmir için İzmir’in hakkını alacağız. Sadece bugünkü haklarımızı değil. 21 yıldır İzmir’in birikmiş tüm haklarını teker teker alacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın! Bu fırsatı İzmir için sonuna kadar ve büyük bir gururla kullanacağız. Önümüzdeki 12 ayda, İzmirlilerin siyasi tercihleri nedeniyle İzmir’e çok görülen ne varsa hepsini bu şehre kazandıracağız. Çok daha mutlu ve çok daha güzel bir gelecekte yaşamanın ümidiyle, tüm Meclis üyelerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum”