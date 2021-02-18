Sosyal medyadan silah fotoğrafı paylaşan bir kişi gözaltına alındı
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Sosyal medyadan silah fotoğrafı paylaşan bir kişi gözaltına alındı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden silah fotoğrafı paylaşan bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bota Mahallesi’nde ikamet eden E.İ. (30) isimli şahsın sosyal medya hesabından, tabanca ve av tüfeği fotoğrafı paylaşımında bulunduğu, bu fotoğrafların vatandaşta korku ve paniğe sebep olduğu değerlendirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, mahkemeden gerekli arama kararı alınarak adreste yapılan aramada 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve şarjör içerisinde 12 adet dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

(İHA)

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