Sosyal medyada “prokavosyon” operasyonu: 19 gözaltı

İstanbul’da 16 ilçede eş zamanlı olarak yapılan operasyonda sosyal medyada faaliyet gösteren ve kendilerine “İsimsizler Hareketi” adını veren şebekenin 19 üyesi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, yasadışı sol terör örgütlerinden suç kaydı olan kişilerin de bulunduğu, internet tabanlı uygulamalar üzerinde örgütlü ve organize bir şekilde hareket ederek paylaşımlarla, seçilmiş hükümete karşı halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden “İsimsizler Hareketi”nin faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisine ulaştı. Toplumsal hareketleri planlayarak kitleleri sokağa dökme çabası içinde oldukları bilinen ve yasadışı sol terör örgütüne üye olmaktan kaydı bulunan tutuklu Taylan K. tarafından kurulan hareketin, İstanbul Barosu’na kayıtlı ve yasadışı sol terör örgütüne üye olma ve örgüt propagandası yapma suçundan kaydı bulunan ve hala aranan Avukat Tamer D.’nin devam ettirdiği öğrenildi.

Gelen bilgileri değerlendiren polis ekipleri, 16 ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin şu ana kadar 19 kişi gözaltına aldığı öğrenilirken, operasyonun devam ettiği öğrenildi.