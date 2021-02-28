Sosyal medyada gündem oldu! MEB: Asılsızdır
Yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili sosyal medya hesaplarında paylaşılan genelgeyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“ASILSIZDIR!”
*Sosyal medyada ve anlık mesajlaşma uygulamalarında dolaşıma sokulan “Yüz Yüze Eğitime Devam Edilmesi ve Sınav Uygulamaları” konulu belge görseli asılsızdır.
*Bakanlığımız resmî iletişim kanalları dışındaki açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.”
KAYNAK: SÖZCÜ
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