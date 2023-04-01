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Sosyal medyada çıkan tartışma bıçaklı kavgayla sonuçlandı: 2 yaralı

Bağcılar’da R’da Rabia C. ve Tuana K.’un sosyal medya üzerinden yaptıkları tartışma, sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü. 2 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe Mahallesi 913 Sokak’taki 26 Şubat Pazar günü saat 21.00 sıralarında yaşanan olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşlarındaki Rabia C. ve Tuana K.  sosyal medyadaki birbirlerine küfür etti. İkili daha sonra belirledikleri adreste buluştu. İkili arasında kavga çıktı. Kavga, iki tarafında yakınlarını çağırması ile büyüdü.

Olayda, Rabia C. darbedilerek kardeşi Abdullah C.(16) , omzundan bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga ekiplerin gelmesi ile son bulurken yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Olay sonrası Tuana K. ,  teyzesi Yasemin Ç., Emir Ç.(20), Mert Ç.(23)  polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınanların serbest kaldığı öğrenilirken olay yerinden kaçan ve birçok suç kaydı bulunduğu tespit edilen Baran K.’yi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Yaşanan kavga anı güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

(DHA)

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