Sosyal medya bağımlılığı cinselliği de bitiriyor

Görüştüğüm çiftlerin hemen hepsinde mutlaka eşlerden biri diğerinin ilgisizliğinden şikayet ederken; çoğu bu ilgisizliği sosyal medya kullanımına bağlıyor.

Bu bağımlılığın bir çözüm yolu var mı?

SORU:

Benim sorunum eşimin evde telefondan başka bir şeyle ilgilenmemesi. Dikkatini çekmek için yapmadığım şey kalmadı, o fark etmedi bile. Boşanmayı bile düşünüyorum bu sorun çözülür mü? N.E./ Nevşehir

CEVAP:

Sosyal medya her geçen gün daha fazla çiftin evliliğini tehdit ediyor. Görüştüğüm çiftlerin hemen hepsi eşlerinin ilgisizliğini sosyal medya kullanımına bağlıyor. Bu iletişimsizlik ve yabancılaşmadan doğal olarak cinsellik de payını alıyor. Birlikte kaliteli vakit geçirmeyen, beraber sohbet edip çay, kahve içmeyen, birlikte banyo ya­pıp aynı saatte yatmaya gitmeyen çiftlerde erotik paylaşım eksik kaldığı için cinsel yakınlık da bozuluyor, ihtiyacı olan ilgiyi almadığını düşünen eş kendini kullanılmış hissedebiliyor ve cinsel ilişkiyi reddederek tepkisini göstermeye çalışıyor. Telefon ve sosyal medyanın kontrolsüz kullanı­mı mutlaka tedavi edilmesi gereken bir bağımlılıktır. Sizin eşinizle birlikte bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Sevişirken başkasını düşünmek yanlış mı?

SORU:

15 yıldır evli bir erkeğim. Eşimle iyi bir evliliğimiz ve normal sayılabilecek bir cinsel hayatımız var. Yaklaşık 3 aydır eşimle birlikteyken işyerimdeki bir kadını düşünü­yorum. Bu kötü bir şey mi? G. Ç./ İstanbul

CEVAP:

Uzun süreli evliliklerde eğer çaba sarf edilmezse bir süre sonra cinsel hayatın monotonlaşması normal ve beklenen bir durumdur. Böyle durumlarda dikkat dışa­rıya kayabilir, eşlerden biri ya da her ikisi hayal dünyasına başkalarını sokabilir. Dü­şünceler ve fanteziler başlangıçta zararsız olmakla beraber, sürekli olmaya başlar­sa diğer eşten uzaklaşmaya ve soğuma­ya neden olabilir. Özellikle eşine sadık güvene önem veren kişilerde suçluluk ve pişmanlık duygularına neden olabilir. Sizin cinsel hayatınızdan yeterince memnun olmadığınız, hayal dünyanıza başkala­rını soktuğunuz anlaşılıyor. İşler daha fazla sarpa sarmadan cinsel yaşamdaki beklentilerinizi eşinizle konuşarak cinsel dünyanızı canlandıracak değişiklikleri denemeniz, rutinden çıkmanız önerilebilir.