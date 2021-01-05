Sosa yedek kalmamalı

Fenerbahçe, sezon başında iyi ki çok oyuncu transfer etmiş. Sakatlıklar, cezalar, Covid-19 testi pozitif çıkanlar derken derin bir kadroya sahip olmasının meyvelerini topluyorlar. Eksikler bu kadar çok olunca sarı-lacivertli ekipten iyi futbol beklemek hayalcilik olurdu.

Ancak Fenerbahçe’de bireysel anlamda iyi oyuncu sayısı çok fazla. Takım oyunu anlamında sıkıntı yaşansa da bireysel yeteneklerle Fenerbahçe sonuca ulaşmayı başardı.

İlk yarıda üretkenlik anlamında büyük sıkıntı yaşayan Erol Bulut’un öğrencileri, Thiam’ın iki golüyle zaten soyunma odasına giderken 3 puanı cebine koymuştu. İki golle ilgili Pelkas’a da bir parantez açmak gerekiyor. Yunan futbolcu dün sahaya aklını koydu. İlk golde kısa boyuna rağmen zorladı, ikinci golde mükemmel bir asist yaptı.

Üretkenlik sorunu yaşanmasına rağmen Erol Bulut’un Sosa’yı oyuna almak için 68 dakika beklemesini yadırgadım doğrusu. İyi ve kendini formasına adayan bir Sosa’nın takımı nerelere taşıyacağını hepimiz biliyoruz.

MHK bu maça Halis Özkahya’yı vererek rahat etmek istemiş ama işler pek öyle olmadı! VAR hakemi Zorbay Küçük ile birlikte Özkahya, Sinan’ın ayağına yapılan zamansız müdahalede penaltıyı neden vermedi, anlamak mümkün değil!