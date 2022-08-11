Sorunsuz bir cinsellik için hedef koymayın

Cinsellik ön beyinle planlanıp, ilkel beyinle yaşanan bir seri duygu, düşünce ve davranıştan oluşur. Çok fazla planlanıp hedefler konulduğunda istenen sonuca ulaşmak zorlaşır…

Plan yaptıkça niye hep tersi oluyor?

SORU:

34 yaşında evli bir erkeğim. Eşimle haftada en az iki defa birlikte olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için çabaladıkça, plan yaptıkça tersi oluyor. Nerede yanlış yapıyorum? E.D./ İstanbul

CEVAP:

Hedef koymak hedefe ulaşamama riskini de beraberinde getirdiği için strese neden olur ve cinselliğin içgüdüsel yanını baskı altına alır. Bunu sürekli kalori hesaplayarak ve sağlıklı beslenmeye kafayı takarak yemek yiyen birinin yemekten tat almayıp beslenme alışkanlığının bozulmasına benzetebiliriz. Sağlıklı ve doğru cinselliğin sırrı sevişmeye başlarken hedef koymayıp an’a odaklanarak istek ve duygulara odaklanmaktır. Ne kadar esnek ve akışkan olursanız o kadar çok haz alırsınız. İçinizden geldiği gibi seks yaptığınızda istekleriniz kendiliğinden gerçekleşecektir.

Eşimin problemi nasıl çözülebilir?

SORU:

Bir yıldır evli bir kadınım, cinsellikte ne istediğini bilen ve bunu söyleyen biriyim. Eşim ise hiç konuşma. Bu beni çok rahatsız ediyor, bulmaca çözüyor gibiyim, ne yapmalıyım? D.Y./Mersin

CEVAP:

Bütün insan ilişkilerinin temelinde konuşma ve iletişim vardır. Aynı şey evlilik ve evlilikte cinsellik içinde geçerlidir. Bir tabu olarak görülen, bilimsel gerçeklerin yerini hurafelerin aldığı cinsellik için iletişim çok daha önemlidir. Bu nedenle daha ilişkinin başından itibaren iletişime açık olmak istek ve arzuları dile getirmek doyumlu bir cinselliğin temel unsurudur. Bununla birlikte bazı erkekler cinsellik yaşarken ilişkinin akışının bozulduğunu düşünerek konuşmaktan kaçınabilir. Böyle bir durumda ısrarcı olmayıp bu konuları yatağın dışında konuşmayı seçerek bu tıkanıklığı aşabilir, daha uyumlu bir cinsel yaşama sahip olabilirsiniz.

Beni gerçekten arzuluyor mudur?

SORU:

Eşimle görücü usulüyle evlendik. Başlarda onu çok beğenmemiş ve çekici bulmamıştım, zamanla insanlığını, ilgisini sevdim, onu sonradan arzulamaya başladım. Başlarda onu çok reddettim eşim beni gerçekten arzuluyor mudur? Ö.S./ Bolu

CEVAP:

Her türlü genellemelerden kaçınmakla birlikte kadın ve erkek cinselliği bazı konularda farklı olabiliyor. Erkekler için cinsellik daha çok dürtüsel olduğu için fiziksel çekicilik ve cinsel istek duygulardan önce gelirken kadınlar da duygusal yakınlık ve güven cinsel çekimin önüne geçer. Kadın birlikte olacağı erkeğin anne olduğunda ve çocuğunu büyütürken yanında olacağından emin olmak ister. Ancak bunu hissettiğinde eşine karşı cinsel arzu duymaya başlar. Yazdıklarınızdan eşinizi sonradan sevip güvendiğiniz için cinsel isteğinizin arttığı anlaşılıyor. Evliliğiniz bu yönde ilerlediği için kendinizi şanslı görebilirsiniz. Eşiniz sizinle birlikte olma istiyorsa sizi arzulamaya devam ediyor demektir, geçmişe yönelik pişmanlıklar yerine geleceğe yönelik yaşamak daha fazla mutlu olmanızı sağlar.