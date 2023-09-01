Sorunlarınızı yatak odasında çözemezsiniz

Çiftler arasındaki sorunlar karşılıklı konuşup, anlaşarak çözülmeli. Her kavgadan sonra seks yaparak barışmak ortadaki sorunu çözmez. Sadece kısa bir süre üstünü örter

Eşimin davranışı ne kadar doğru?

SORU:

İki yıldır evli bir kadınım. Eşimle an­laşamıyoruz. Ne zaman kavga etsek hemen sevişerek barışmaya çalışıyor. Bu ne kadar doğru? K.M./Adana

CEVAP:

Bazı eşler yaşanan sorunların ya da kavgaların ardından cinsellik yaşa­yarak bunların üstünü örtebilir. Böyle bir durumda incinen ve kırılan taraf duygularının anlaşılmadığını, dik­kate alınmadığını düşünerek eşine karşı daha fazla öfke duyarak eşini reddebilir. Bu alışkanlığa dönüşerek zamanla cinsel işlev bozukluklarına neden olabilir. Yatak odası evlilikteki sorunların çözülme yeri değil, yakın duyguların yaşandığı özel bir alandır. Çiftlerin önce anlaşamadıkları konu­ları çözüp, sonra cinsellik yaşamaları daha uygundur.

Biz bu problemden nasıl kurtuluruz?

SORU:



3 yıldır evli olmamıza rağmen eşimle henüz gerçek bir cinsel ilişki yaşayamadık. Artık ayrı odalarda yatıyoruz. Bu sorunu nasıl çözeriz? C.A./İstanbul

CEVAP:

Cinsel ilgi ve istek karşılıklı olarak bir haz ve memnuniyet duygusu yarattığı sürece devam eder, tekrarı istenir. Tekrarlarla pekişerek pozitif bir döngü yaratır. Eşlerden birindeki bir cinsel işlev bozukluğu bu pozitif döngüyü bozar. Eşleri vajinismus olan erkekler, sonuçlanmayan cinsel birleşme denemeleri sonucunda hayal kırıklığı yaşayarak cinsellikten uzaklaşabilir, kendi kendini tatmine ya da başka doyum yollarına yönelebilirler. Bazı erkekler karşılıksız kalan cinsel enerjilerini başka alanlara kaydırarak aşırı çalışma, oyun veya telefon bağımlılığı gibi sorunu sürdürebilecek davranışlara yönelebilir. Vajinismus tedavi edilebilir cinsel işlev bozukluğudur. Vakit kaybetmeden deneyimli bir uzmandan profesyonel destek alarak bu sorunu çözebilirsiniz.