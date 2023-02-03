Sorunlarınızı yatağa taşımayın

Çift ilişkisindeki bozuk iletişim cinsel yaşama taşındığında daha da kırıcı ve yaralayıcı olur. Bu nedenle sorunlarınızı yatak odanıza yansıtmayın.

Eşimin bu tavrı nasıl değişir?

SORU:

34 yaşında evli bir kadınım. Eşim gebelikte aldığım kiloları bahane ederek benden uzak duruyor. Yatakta hep bunu yüzüme vuruyor? Aramız nasıl düzelir? B.U./ İstanbul

CEVAP:

Evlilik ve çift ilişkisinde sorunların büyük bir kısmı iletişim becerilerinin eksikliğin­den ya da bozuk iletişimden oluşur. Çift ilişkisindeki bozuk iletişim cinsel yaşama taşındığında daha da kırıcı ve yaralayıcı olur. Kadınları en fazla yaralayan sözler fiziksel özellikleri ve çekicilik kaybıyla ilgilidir. Erkekler ise daha çok cinsel per­formans, penis boyu ve başka erkeklerle kıyaslanma konularda hassas olurlar. Yıkıcı iletişimde rüzgâr eken fırtına biçer ve ilişki onarılmaz yaralar alabilir. Duygu­sal yaraların çok olduğu bir çift ilişkisinde cinsellik yaşanamaz, yaşansa da amacı sevgiyi paylaşıp haz almak değil öfkeyi boşaltmak ve diğerini aşağılamaktır. Bu oldukça yıkıcı bir iletişim şeklidir ve ge­nellikle terapiye gelme aşamasıdır. Sizin durumunuzda cinsel yakınlığı istemek yerine önce aranızdaki öfke problemini çözmeniz yeniden sevgili olduktan sonra cinselliğe odaklanmanız uygun olur.

Monotonluktan nasıl kurtuluruz?

SORU:

35 yaşında 10 yıldır evli bir kadınım. Eşimle cinsel hayatımız neredeyse bitti. İlişkimizdeki monotonluktan nasıl kurtuluruz? M.G./Bursa

CEVAP:

Cinsel yaşamınızı monotonluktan kur­tarmanız çok da zor değil. İşte yapmanız gerekenler… Cinselliği sadece yatak odanıza hapsetmeyin. Evinizin her köşesi cinselliğe açıktır. Bu ilişkinize canlılık ka­tar. Sürekli aynı pozisyonda birlikte olmak monoton hale gelmiş olabilir. Bundan kurtulmak için farklı pozisyonlarda birlik­telikler heyecan verici olacaktır. Birlikte duş almak ve duşta sevişmek partneriniz­le ateşli dakikalar geçirmenizi sağlayabilir. Her şeyi karşı taraftan beklemeyin, siz de planlar yapın. Özellikle kadınlar cinselliği başlatmaya utanır. Bu önyargıdan vazge­çin. Partnerinize küçük sürprizler yapmak ilişkinizi canlı tutmanızı sağlar. Unutmayın ki temelinde aşk ve ilgi olan bir ilişkide cinsel ilişkide monotonluk olmaz.

Vajina sarkması nasıl tedavi edilir?

SORU:

33 yaşında evli bir kadınım. Vajina sarkması nedeniyle ameliyat oldum ama sorun düzelmedi. Bu cinsel hayatımı da etkiledi, ne yapabilirim? M.Ç./İstanbul

CEVAP:

Vajina sarkmasının tedavisi cerrahi yön­temlerle ve aşk kasları güçlendirilerek yapılır. Siz Kegel egzersiziyle aşk kasla­rınızı güçlendirerek ikinci yolu deneye­bilirsiniz. Kegel egzersizi Doktor Arnold Kegel tarafından doğum yapan kadınların mesane kontrolünü kazanmaları ve vajina sarkmalarını önlemek için geliştirdiği bir tekniktir. Bu tekniklerle kişiye kasık bölge­sini bir leğen gibi içinde tutan düz kasların istemli olarak kasıp bırakılarak güçlen­mesi öğretilir. İdrarı yaparken bitmeden durmak, anüs bölgesini içeri doğru çekip bırakmak bunlardan bazılarıdır. Tek başına Kegel egzersizleri sorununuzu çözmeye yetmeyebilir. Bu nedenle eşinizle birlikte bir uzmandan destek almanız uygun olur.