Sorunlarınızı yatağa taşımayın
Çift ilişkisindeki bozuk iletişim cinsel yaşama taşındığında daha da kırıcı ve yaralayıcı olur. Bu nedenle sorunlarınızı yatak odanıza yansıtmayın.
Eşimin bu tavrı nasıl değişir?
SORU:
34 yaşında evli bir kadınım. Eşim gebelikte aldığım kiloları bahane ederek benden uzak duruyor. Yatakta hep bunu yüzüme vuruyor? Aramız nasıl düzelir? B.U./ İstanbul
CEVAP:
Evlilik ve çift ilişkisinde sorunların büyük bir kısmı iletişim becerilerinin eksikliğinden ya da bozuk iletişimden oluşur. Çift ilişkisindeki bozuk iletişim cinsel yaşama taşındığında daha da kırıcı ve yaralayıcı olur. Kadınları en fazla yaralayan sözler fiziksel özellikleri ve çekicilik kaybıyla ilgilidir. Erkekler ise daha çok cinsel performans, penis boyu ve başka erkeklerle kıyaslanma konularda hassas olurlar. Yıkıcı iletişimde rüzgâr eken fırtına biçer ve ilişki onarılmaz yaralar alabilir. Duygusal yaraların çok olduğu bir çift ilişkisinde cinsellik yaşanamaz, yaşansa da amacı sevgiyi paylaşıp haz almak değil öfkeyi boşaltmak ve diğerini aşağılamaktır. Bu oldukça yıkıcı bir iletişim şeklidir ve genellikle terapiye gelme aşamasıdır. Sizin durumunuzda cinsel yakınlığı istemek yerine önce aranızdaki öfke problemini çözmeniz yeniden sevgili olduktan sonra cinselliğe odaklanmanız uygun olur.
Monotonluktan nasıl kurtuluruz?
SORU:
35 yaşında 10 yıldır evli bir kadınım. Eşimle cinsel hayatımız neredeyse bitti. İlişkimizdeki monotonluktan nasıl kurtuluruz? M.G./Bursa
CEVAP:
Cinsel yaşamınızı monotonluktan kurtarmanız çok da zor değil. İşte yapmanız gerekenler… Cinselliği sadece yatak odanıza hapsetmeyin. Evinizin her köşesi cinselliğe açıktır. Bu ilişkinize canlılık katar. Sürekli aynı pozisyonda birlikte olmak monoton hale gelmiş olabilir. Bundan kurtulmak için farklı pozisyonlarda birliktelikler heyecan verici olacaktır. Birlikte duş almak ve duşta sevişmek partnerinizle ateşli dakikalar geçirmenizi sağlayabilir. Her şeyi karşı taraftan beklemeyin, siz de planlar yapın. Özellikle kadınlar cinselliği başlatmaya utanır. Bu önyargıdan vazgeçin. Partnerinize küçük sürprizler yapmak ilişkinizi canlı tutmanızı sağlar. Unutmayın ki temelinde aşk ve ilgi olan bir ilişkide cinsel ilişkide monotonluk olmaz.
Vajina sarkması nasıl tedavi edilir?
SORU:
33 yaşında evli bir kadınım. Vajina sarkması nedeniyle ameliyat oldum ama sorun düzelmedi. Bu cinsel hayatımı da etkiledi, ne yapabilirim? M.Ç./İstanbul
CEVAP:
Vajina sarkmasının tedavisi cerrahi yöntemlerle ve aşk kasları güçlendirilerek yapılır. Siz Kegel egzersiziyle aşk kaslarınızı güçlendirerek ikinci yolu deneyebilirsiniz. Kegel egzersizi Doktor Arnold Kegel tarafından doğum yapan kadınların mesane kontrolünü kazanmaları ve vajina sarkmalarını önlemek için geliştirdiği bir tekniktir. Bu tekniklerle kişiye kasık bölgesini bir leğen gibi içinde tutan düz kasların istemli olarak kasıp bırakılarak güçlenmesi öğretilir. İdrarı yaparken bitmeden durmak, anüs bölgesini içeri doğru çekip bırakmak bunlardan bazılarıdır. Tek başına Kegel egzersizleri sorununuzu çözmeye yetmeyebilir. Bu nedenle eşinizle birlikte bir uzmandan destek almanız uygun olur.