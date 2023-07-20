Sorunlarınızı birbirine karıştırmayın

Eşler arasındaki cinsel birlikteliğin sıklığına ilişkin uyumsuzluğu cinsel isteksizlikle karıştırmamak gerekir. Cinsel isteksizlik cinselliğe karşı ilgi duymama, yeterli uyaran olmasına rağmen hiçbir şey hissetmemektir…

Eşim neden benim kadar istekli değil?

SORU:

Cinselliği seven, her gün yaşasak bıkmayacak bir erkeğim. Eşim ise benim tam tersim, haftada bir defa olsun bu bana yeter diyor. Eşim cinsel birliktelikten haz aldığı halde neden benim kadar sık istemiyor, cinsel isteksizliği olabilir mi? B.D. İZMİR

CEVAP:

Cinselliğe olan ilgi ve cinsel istek kişiden kişiye değişen bir ihtiyaçtır. Kişilerin cinsel ilişki yaşama sıklığı cinselliğe ilgisi, içinde yaşadığı kültürün ve ailenin etkisi, beden algısı ve özgüveni geçmiş cinsel dene­yimler, çift ilişkisinin kalitesi gibi birçok değişkene bağlıdır. Eşler arasındaki cinsel birlikteliğin sıklığına ilişkin beklentilerin farklılığını cinsel isteksizlikle karıştırma­mak gerekir. Cinsel isteksizlik cinselliğe karşı ilgi duymamaktır. Sizin durumunuz­da eşiniz cinsellikten haz alıyor sadece size göre daha seyrek birliktelik yaşamak istiyor. Burada bir cinsel istek sorunundan çok cinsel uyum sorunu olduğu düşünüle­bilir. Eşinizin istek ve beklentilerine uygun hareket etmeniz, romantizme daha fazla yer vermeniz cinsel isteği artırabilir. Çaba­larınızın karşılıksız kalması durumunda bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Stresli olmak cinsel hayatı nasıl etkiler?

SORU:

Bir şirkette üst düzey yöneticiyim, işim oldukça stresli, eve geldiğimde tüm enerjim bitmiş oluyor, eşimle neredeyse ayda bir seks yapıyoruz. Eşim bu durumdan oldukça şikayetçi, öneriniz nedir? S.B. AYDIN

CEVAP:

Cinsellikte bütün diğer eylemlerimiz gibi belli bir enerji ve zamana ihtiyaç duyar. Stres cinsel yaşamı bozan en önemli nedenlerden biridir. Günümüz Dünya’sında iş, ekonomik ve ailevi sorunlar, sağlık sorunları ve gelecek kaygısı gibi birçok neden strese neden olmaktadır. Stres duygu durumunu, uykuyu, kiloyu ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir durumdur. Yoğun stres altında kişinin enerjisi stres yaratan sorunları çözmeye harcanacağından cinsel istek (libido) düşer. Ayrıca stres hormonları seks hormonlarının salgılanmasını da azaltarak cinsel isteksizliği neden olur. Böyle bir durumda cinsel isteğin oluşması için öncelikle stres yönetimini öğrenilmesi, diğer ihtiyaçlar için enerji depolanması gerekir. Sizin durumunuzda yaşam tarzınızı ve önceliklerinizi yeniden gözden geçirmeniz gerektiğinde bu konuda bir uzmandan destek almanız uygun olur.