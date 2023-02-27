Sorunlar yatak cezasıyla çözülmez

Evlilikteki sorunlar nedeniyle eşi cinsel yaşamda cezalandırmak yani onu seksten mahrum etmek problemlere çare olmadığı gibi çift ilişkisine daha da zarar verir…

Bu problemimizle nasıl başa çıkarız?

SORU:

37 yaşında evli bir kadınım. Eşimle sık sık kavga ediyoruz. Bu yüzden ona kızdığım için yataklarımızı ayırdım. Son zamanlarda o da benden uzaklaşmaya başladı. Ne yapabilirim? N.S./İstanbul

CEVAP:

Evlilikte sorun neredeyse çözümü de orada aramak gerekir. Seks eşlerin birbirine karşı olan sevgisini ve bağını artıran, güven duygusunu güçlendirerek karşılıklı hoşgörüyü besleyen özel ve değerli bir paylaşımıdır. Cinselliğin, eşe olan kızgınlığı ifade etmek veya cezalandırmak için kullanılmaması, eşin seksten mahrum edilmesi her iki tarafı da cezalandıran yanlış bir tutumdur. Sürekli reddedilen taraf zamanla eşinden soğuyarak pornografi, mastürbasyon ya da evlilik dışı ilişki gibi alternatif doyum yöntemlerine yönelebilir ve bu durum çift ilişkisi temelden sarsılabilir. Eşinizle konuşarak evlilik sorunlarınızı karşılıklı konuşarak çözme, gerektiğinde terapi alma, yatağa taşımama ve gün içinde ne yaşanırsa yaşansın yatağa dargın girmeme konusunda anlaşabilirsiniz.

Ağrı çekmemin nedeni eşim mi?

SORU:

Bir buçuk yıldır evli bir kadınım. Cin­sel ilişki yaşarken çok canım yanıyor. Eşim peyroni hastası, bu nedenle cinsel birleşme zor oluyor. Ağrımın sebebi bu olabilir mi? L.D./Samsun

CEVAP:

Erkeklerde penis şekli her zaman kalem gibi doğru değildir, belirli bir dereceye kadar herhangi bir yöne doğru hafif bir eğriliği olabilir. Bu normal bir durumdur. Bu eğiklik doğuştan gelebilir ya da peyro­ni hastalığı gibi bir hastalığa bağlı olarak sonradan gelişebilir. Cinsel ilişkiye girme­ye engel olacak kadar büyük bir eğiklik ya da bükülme yaklaşık 30 derece erkeğe de acı veren bir durumdur. Cinsel ilişkide acı çekmeniz eşinizdeki penis eğriliğinden olacağı gibi sizdeki yetersiz uyarılma veya ıslanma genital hastalıklar sorununa bağ­lı olabilir. Nedeni doğru teşhis tedavinin de temelidir. Böyle bir durumda eşinizin bir üroloji doktoruna sizin de bir kadın doğum uzmanına görünmeniz uygun olur. Doktorların organik bir neden bulama­ması durumunda bir cinsel terapistten destek almanız uygun olur.

Vitaminler cinsel isteği artırır mı?

SORU:

34 yaşında bekar bir erkeğim. Bugünlerde düzenli vitamin alıyorum bunlar bende aşırı cinsel isteğe yol açtı. Ne yapmamı önerirsiniz? M.Z./Bursa

CEVAP:

Her şeyden önce bir psikolog olarak ilaç önerme gibi bir yetkinliğimin olmadığını belirtmek isterim. Zaten hemen her şey için ilaç kullanmak da doğru olmayabilir, aldığınız destekleri hemen kesip enerjinizi spor, yürüyüş gibi aktivitelere yöneltirseniz cinsel enerjiniz bir miktar azalabilir. Bu süreçte abartılı olmamak kaydıyla mastürbasyon yapabilirsiniz, sıkıntı olacağını sanmıyorum. Sorunun devam etmesi durumunda takıntı hastalığına bağlı olma ihtimali artar. Takıntı hastalığı çok çeşitli şekilde görülebildiği gibi cinsel içerikli de olabilir bunu cinsel sorunlarla karıştırmamak gerekir. Teşhisi doğru koymak ve doğru bir tedavi planı için bir psikiyatri uzmanından profesyonel destek almanız uygun olur.