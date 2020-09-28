Sorumlular hesap versin

Konyaspor önünde oy­nanan futbol da alınan hezimet de Beşiktaş’ta yanlış giden şeylerin sayısının art­tığının bir göstergesi. Beşik­taş’ta bahane değil çözüm üretilir. Ancak sürekli baha­ne dinler olduk. Hakemler, parasızlık, transfer yapılama­ması, kadronun yetersizliği…

Bahane listesi uzayıp gidiyor. Ama işin çözüm kısmı yok. Beşiktaş, PAOK ve Rio Ave gibi iki sıradan takıma yenilip eylül ayında Avrupa’ya veda etti. Bu takım artık maçlara favori çıkamaz hale geldi. Geçen sezon küme düşme adayı olan, ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan, hocası iki hafta önce değişen Konyaspor’un dünkü futbo­lunu görünce utanmadınız mı? İsmail Kartal ve yüreğini sahaya koyan oyuncularını tebrik etmek gerekir. Eldeki imkânlara göre herkes işini yapacak. O zaman neden geldiniz bu takımın başı­na? Artık bu böyle gitmez. Bu işin sorumluları hesap vermek zorunda. Beşiktaş’ı sıradan bir takım haline ge­tirdiniz. Hakem Abdulkadir Bitigen, çok iyi bir yönetim gösterdi. Bakalım Beşiktaş’ı yönetenlerin bahanesi ne olacak?