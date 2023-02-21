Soros’un Hindistan’a demokrasi çağrısı!

1963’ten beri çeşitli adlarla toplanan Münih Güvenlik Konferansı, 19 Şubat 2023’te sona erdi.

ABD emperyalizminin güvenliğini sağlamak için her yıl Münih’te toplanan konferansta, Rusya, Çin, İran gibi bilindik başlıklar işlendi.

Konferansta dikkat çekici gündem ise konuşmacılardan George Soros’un Hindistan ile ilgili söyledikleri oldu.

Soros’un demokrasiden bahsettiğinde Ukrayna ve Gürcistan’ın nasıl Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan koparıldığını hatırladım.

2004 Ukrayna cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ABD’nin ve Soros’un adayı Yuşçenko kaybedince, 24 saat geçmeden boyunlarında “turuncu” mendillerle binlerce Ukraynalı, seçime hile karıştı diye Kiev meydanını “demokrasi” pankartları ile doldurmuştu!

Sonrası malum olduğunuz üzere Ukrayna, Rusya’dan koparıldı ve bugün gelinen noktada Rusya parçalanmaya devam ediyor.

Konumuz Rusya değil.

Soros, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, “demokrasi” sözcüğünü bu sefer Hindistan için kurdu!

Soros; konuşmasında Hindistan başbakanı Modi’nin, 2022 verilerine gören dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Gautam Adani’nin sahip olduğu, Adani Group’a yönelik yolsuzluk suçlamalarından dolayı sorun yaşayacağını ifade etti.

Yaşanacak bu süreçten dolayı da Hindistan demokrasisinin canlanacağını söyledi!

Gandi’nin muhalifi olan başbakan Modi, bugüne kadar ABD politikalarından dışarıya çıkmış değildir!

Hatta Asya NATO’su olarak bilinen QUAD’ın, ABD, Avustralya ve Japonya ile birlikte kurucusudur.

Buna rağmen Modi’nin demokrasi ile tehdit edilmesinin sebebi sadece Adani olamaz.

Hindistan’ın Rusya’dan ucuz petrol alması da bir yere kadar etkendir.

Esas mesele Rusya değildir. 2024 seçimleri ile Rusya’nın Putin çizgisinden çıkması mümkündür.

ABD’nin Hindistan üzerinden yürüyeceği ülke ise Çin’dir.

Çin Hindistan arasındaki gerilim ve sorunları çok iyi bilen ve organize eden ABD, Modi’den Çin için girişimde bulunması istenmektedir.

ABD, Çin’de yaratmak istediği kargaşa için zayıf kalan Modi’nin alternatifini yaratmak isteyebilir.