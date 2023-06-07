Sonunda bitti

Şampiyon apoleti ile başlanan sezon çalkantılar içinde sona erdi. 38 yıl aradan Trabzonspor’u şampiyonluğa taşıyan başkan Ahmet Ağaoğlu ve ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı, işler kötü gidince istifa etti. Trabzon camiası Ertuğrul Doğan’ı başkan seçti. Takımın başına bu sezon kayıp kabul edilerek, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica getirildi. İlk haftalarda sıkıntı yaşayan hoca son haftalarda takımı her ne kadar toparladıysa da sezon bitti.

Hoca anlaşılan önümüzdeki sezon için takımını tanımış. Son maça için İstanbul’a gelirken kadroya bazıları sakatlık nedeniyle de olsa Bardhi, Visca ve Larsen dışında yabancı oyuncu dahil edilmedi. Bjelica’nın son maç da olsa altyapıdan gençlere ilk 11’de şans vermesi sevindiriciydi. Tabi bu durum saha içinde uyum sorunu yaşamasına neden oldu. Ancak skordan bağımsız olarak takımın son maçını izleyenleri heyecanlandırdı. Umarım gelecek sezon da gençleri bol bol sahada görürüz…