Soner Sarıkabadayı, Madelein  Lopez Camelo ile dünya evine girdi
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Soner Sarıkabadayı, Madelein  Lopez Camelo ile dünya evine girdi

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, uzun süredir birlikte olduğu 8,5 aylık hamile sevgilisi Kolombiya Güzellik Kraliçesi Madelein  Lopez Camelo ile Zekeriyaköy’deki villasında 10 kişinin katıldığı sade bir törenle evlendi.

Soner Sarıkabadayı’nın nikah şahitliğini Selim Akar,  Ayhan Demirok, Peyman Umay, Tsunami Valiente yaptı. Aileler nikah törenini canlı izledi.  Soner Sarıkabadayı nikah törenini sosyal medya hesabından canlı yayınlayarak hayranlarıyla paylaştı. Pandemiden dolayı nikah törenine katılamayan çiftin aileleri töreni canlı yayınla takip etti. Çift pandemi sonrasında Mersin ve Kolombiya ‘da iki düğün yapmak istediklerini söyledi. İkilinin dünyaya gelecek oğulları Hasan Matias’ın ayakkabılarıyla objektiflere poz vermesi sosyal medyada olay oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle eve sadece gelin damat ve şahitler alındı. Nikah sırasında memur, gelin damat ve şahitlerin maskeli olması dikkat çekti. Nikah sonrası evlilik cüzdanını alan çiftin mutlulukları gözlerinden okunurken, gelin damadın ayağına basmaktan geri kalmadı.

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