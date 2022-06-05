Son seçim anketinden çıkan çarpıcı sonuç: ‘Erdoğan kazanamaz’ diyenler önde

MetroPOLL Araştırma’nın anketinde vatandaşlara Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın seçimlerde yeniden aday olması durumunda kazanma ihtimali soruldu. Anket sonucuna göre, ‘Erdoğan kazanamaz diyenler’ yaklaşık 3 puan önde.

MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, Türkiye’nin Nabzı Mayıs 2022 anketinden bir bölüm paylaştı. Ankette vatandaşlara, “Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Erdoğan yeniden aday olsa sizce seçimi kazanır mı?” sorusu yöneltildi.

Ankette katılımcıların yüzde 46’sı Erdoğan’ın yeniden aday olması durumunda seçimi kazanacağını belirtti. Yüzde 49 ise kazanamayacağını söyledi. Anket sonucuna göre, Erdoğan kazanamaz diyenlerin yaklaşık 3 puan önde olduğu görüldü.

Ankette yer alan sonuçlar şu şekilde:

Kesinlikle kazanır: Yüzde 22.8

Kazanır: Yüzde 23.1

Kazanamaz: Yüzde 29.4

Kesinlikle kazanamaz: Yüzde 19

Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 5.7

Aynı sorunun partilere göre dağılımında ise MHP’li seçmenin yüzde 13’ü, AKP’li seçmenin ise yüzde 8.7’si ‘Erdoğan kazanamaz’ diyor.

MetroPOLL Araştırma anketini sosyal medya hesabından paylaşan Özer Sencar, “Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ‘Erdoğan kazanamaz’ diyenler yaklaşık 3 puan de görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.