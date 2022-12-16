“Son defa destek” ve İmamoğlu davası

Türkiye’de gündem, birbirinden bağımsız ve tesadüf değildir.

Gündemi oluşturan iktidardır ve gündeme getirdiği her konu başlığının bugün tek bir amacı vardır.

Kaybettiği seçmeni tekrar kazanarak 2023’te iktidar olmaktır.

Tabi ki esas hedef, Türkiye’nin üniter yapısının parçalanmasını sağlayacak anayasayı yapmaktır.

Erdoğan’ın “son defa destek” ifadesi ile İmamoğlu’nun dava süreci de birbirinden bağımsız gündemler değildir.

AKP seçim hazırlığına hızla devam ediyor.

% 50+1’i göremediği için de her türlü yolu deniyor.

AKP; başörtüsü, Suriye, tahıl krizi, Ukrayna-Rusya savaşı, EYT, sözleşmelileri kadroya alma, Millet İttifakı belediyelerine yönelik operasyonlar başta olmak üzere daha birçok konu ile seçim hazırlığı yürütüyor.

Sonuç alamadığı sürece seçim tarihi belli olamayacaktır.

Sonuç alamayacağı da görülüyor.

Suriye’ye gerçekleşecek bir operasyonun da yeterli olmayacağı kesindir.

Böyle bir kargaşa döneminde seçimi erteleyelim tuzağına da Millet İttifakı düşmeyecektir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’na yönelik dava süreci de seçim hazırlığı olarak görülmelidir.

Yakın hedef, Millet ittifakı içinde cumhurbaşkanlığı adaylığı karmaşası yaşatmak, uzak hedef ise gerektiğinde belediyeye kayyum ataması yapılarak seçime gidilmesinin önünü açmaktır.

Karar ve karar tarihi % 50+1’e yakınlaşma durumuna göre belirlenecektir.

Diğer yandan Türkiye’de hala bağımsız bir iktidar var zannedenler demokrasi yara aldı diyor.

Demokrasi bağımsız devletlerde olur.

Oysaki Türkiye bağımsız değildir, yarı sömürge bir devlettir.

Üstelik ABD emperyalizminin Ortadoğu’daki tüm projelerini yürüten bir iktidar ile yönetilmektedir.

Bir başka konu ise İmamoğlu davasının hâkiminin AKP’li siyasilerle fotoğraflarına şaşıranlar olmasıdır.

Türkiye’de rejimin değiştiğinin hala farkında değiliz diye düşünüyorum.

Yargı mensuplarının siyasilerden bağımsız olduğu dönem 16 Nisan öncesi rejimdeydi.

Şimdi ise yargı iktidardan habersiz hiçbir şey yapamaz!

İstanbul, İzmir, Ankara belediyeleri diye devam edecek olan süreç büyük bir olasılıkla yaşanacak gözüküyor.

Şiddeti tırmandırarak yaratılacak güvenlik kaygısı ile % 50+1’i görebilmek de mümkün olmayacaktır…