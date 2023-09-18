Son 53 yılın en sıcak ikinci ağustosu yaşandı: Rekor iki bölgede

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, ‘2023 Yılı Ağustos Ayı Sıcaklık Raporu’na göre ortalama sıcaklık 27,1 derece ölçülürken, son 53 yılın en sıcak ikinci ağustos ayı olarak kayıtlara geçti. İç Anadolu’da 25,8 derece, Güneydoğu Anadolu’da 32,6 dereceyle son 53 yılın en sıcak ağustos ayı rekoru kırıldı. 57 noktada da yeni ekstrem (maksimum) sıcaklık gerçekleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağış ve meteorolojik kuraklık raporlarının ardından, 2023 yılı ağustos ayı sıcaklık raporunu da yayımladı. Son 33 yılın en az yağışlarının görüldüğü Türkiye’de, sıcaklıklar rekor kırdı. Raporda, 2023 Ağustos ayında 57 yeni ekstrem sıcaklık gerçekleştiğine yer verildi.

NORMALİNE GÖRE SICAKLIK 2 DERECE YÜKSELDİ

Rapora göre, 1991-2020 normalleri ağustos ayı ortalama sıcaklığı 25,1 derece olup, 2023 yılı Ağustos ayı sıcaklığı 27,1 derece ile normalinin 2 derece üzerinde gerçekleşti. 2023 Ağustos, 2010 Ağustos’tan sonra son 53 yılın en sıcak 2’nci ağustos ayı olarak kayıtlara geçti. 2023 Ağustos ortalama minimum sıcaklıkları 1991-2020 minimum sıcaklık normallerinin 1,7 derece üzerine, ortalama maksimum sıcaklıkları ise 1991-2020 maksimum sıcaklık normallerinin 2,7 derece üzerine çıktı. Son 53 yılın en sıcak ağustos ayı ise 2010 yılında 27,2 derece olarak gerçekleşti.

ESKİŞEHİR-SARICAKAYA’DA 49,5 DERECELİK REKOR

2023 Ağustos’ta en düşük sıcaklık 4,9 dereceyle Kangal ve Ardahan’da, en yüksek sıcaklık ise 49,5 dereceyle Eskişehir’e bağlı Sarıcakaya’da tespit edildi. Rapora göre, 2023 Ağustos’ta ortalama sıcaklıklar Sarıyer, Bandırma, Akhisar, Güney Ege, Dalaman, Fethiye, Antalya, Anamur, Hatay, Finike, Kaş, Köyceğiz, Korkuteli, Elmalı, Manavgat, Gazipaşa, Zonguldak, İnebolu, Cide, Boyabat, Tunceli, Hakkari, Ahlat, Birecik çevreleri hariç, yurdun diğer tüm bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

İKİ BÖLGE DE EN SICAK

Sıcaklık verilerinin bölgelere göre de ele alındığı rapora göre, Türkiye son 53 yılın en sıcak ikinci ağustos ayını yaşarken, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri de son 53 yılın en sıcak ağustos ayını yaşadı. İç Anadolu Bölgesi’nde normaline göre 3,1 derecelik artışla 25,8 derece, Güneydoğu Anadolu’da ise 1,9 derecelik artışla 32,6 derece ortalama görülürken, iki bölge de son 53 yılın en sıcak ağustos ayı olarak kayıtlara geçti. Diğer bölgelere bakıldığında normaline göre Karadeniz’de 2,2 derece, Marmara ve Doğu Anadolu’da 1,8 derece, Ege ve Akdeniz’de 1,5 derece sıcaklık artışları gerçekleşti.

MARMARA 1,8 DERECE DAHA ISINDI

Marmara Bölgesi’nde ortalama sıcaklıklar Sarıyer, Bandırma çevreleri hariç diğer kesimlerde mevsim normallerinin üstüne çıktı. Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 24,6 derece olan bölgede, 2023 Ağustos 26,4 dereceyle 1,8 derece yükseldi. Ekstrem sıcaklıklarda en düşük 12,7 derece Kocaeli’de, en yüksek 40,5 derece Uzunköprü’de gözlendi.

EGE BÖLGESİ’NDE 1,5 DERECELİK ARTIŞ

Ege Bölgesi’nde ortalama sıcaklıklar Akhisar, Güney Ege çevreleri hariç diğer kesimlerde mevsim normallerinin üstüne çıktı. Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 26,5 derece olan bölgede, 2023 Ağustos 28 dereceyle 1,5 derece arttı. Ekstrem sıcaklıklarda en düşük 11,6 derece Simav’da, en yüksek 43,8 derece Gediz’de görüldü.

AKDENİZ’DEKİ SICAKLIK DA 1,5 DERECE YÜKSELDİ

Akdeniz Bölgesi’nde ortalama sıcaklıklar Dalaman, Fethiye, Antalya, Anamur, Hatay, Finike, Kaş, Köyceğiz, Korkuteli, Elmalı, Manavgat, Gazipaşa çevreleri hariç diğer kesimlerde mevsim normalleri üstüne çıktı. Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 27,4 derece olan bölgede, 2023 Ağustos 28,9 derece olarak, 1,5 derece yükseldi. Ekstrem sıcaklıklarda en düşük sıcaklık 8 derece Göksun’da, en yüksek 48,4 derece Kozan’da görüldü.

İÇ ANADOLU’DA SON 53 YILIN REKOR SICAKLIĞI

İç Anadolu Bölgesi’nin tamamında ortalama sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde yaşandı. Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22,7 derece olan bölgede, 2023 Ağustos 25,8 derece olarak, 3,1 derece arttı. 2023 Ağustos son 53 yılın en sıcak ağustos ayı olarak kayıtlara geçti. Ekstrem sıcaklıklar en düşük 4,9 derece Kangal’da, en yüksek 43,6 derece Cihanbeyli’de yaşandı.

KARADENİZ 2,2 DERECE DAHA ISINDI

Karadeniz Bölgesi’nde ortalama sıcaklıklar Zonguldak, İnebolu, Cide, Boyabat çevreleri hariç diğer kesimlerde mevsim normallerinin üstüne çıktı. Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23 derece olan bölgede, 2023 Ağustos 25,2 derece olarak, 2,2 derece yükseldi. Ekstrem sıcaklıklar en düşük 8,8 derece Bayburt’ta, en yüksek 43,7 derece Karabük’te gözlendi.

DOĞU ANADOLU 1,8 DERECE YÜKSELDİ

Doğu Anadolu Bölgesi’nde ortalama sıcaklıklar Tunceli, Hakkari, Ahlat çevreleri hariç diğer kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıktı. Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23,4 derece olan bölgede, 2023 Ağustos da 25,2 derece olarak, 1,8 derece yükseldi. Ekstrem sıcaklıklar en düşük 4,9 derece Ardahan’da, en yüksek 43,3 derece Palu’da gerçekleşti.

GÜNEYDOĞU’DA SON 53 YILIN REKORUNU KIRDI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ortalama sıcaklıklar Birecik çevresi hariç diğer kesimlerde mevsim normalleri üzerinde görüldü. Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 30,7 derece olan bölgede, 2023 Ağustos 32,6 dereceyle, 1,9 derece arttı. 2023 Ağustos ayı son 53 yılın en sıcak ağustos ayı olarak kayıtlara geçti. Ekstrem sıcaklıklar en düşük 16,8 derece Birecik’te, en yüksek 48,6 derece Cizre’de gözlendi.

(DHA)