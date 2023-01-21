‘Soluk ekran’ hakkında emsal karar: Firma yeni telefon verecek

Kullandığı cep telefonunun aynı marka ve modeldeki diğer cep telefonlarına göre ekranının daha soluk ve sarı renkte olduğunu gören tüketicinin cihazın değiştirilmesi için yaptığı başvuru, Tüketici Hakem Heyetince haklı bulundu.

Avukat Mehmet Akyüz, babası Selahattin Akyüz adına sektörün önde gelen markalarından ABD’li teknoloji şirketine ait olan bir cep telefonu satın aldı.

Cihazı bir süre kullanan Akyüz, cep telefonunun ekran renginin daha soluk ve sarı renkte olduğunu fark etti.

Kendi telefonunu aynı marka ve modelde başka telefonla karşılaştıran Akyüz, iki cihaz arasında gözle görülür bir fark olduğunu, karşılaştırdığı telefonun ekranının daha beyaz ve canlı durduğunu gözlemledi.

Akyüz, telefonu satın aldığı firmaya götürerek durumu anlattı. Firma telefon üzerinde yaptığı inceleme sonucunda cihazdaki aydınlatmanın diğer cihazlara göre daha soluk olduğunun tespit edildiğini belirterek kamera değişimi yaptı.

Sorunun devam etmesi üzerine Akyüz, tekrar telefonunu firmaya götürdü. Akyüz, bu sefer de ekran değişimi yapılan telefondaki sorunun devam etmesi üzerine firmadan telefonun değiştirilmesini istedi.

Bu talebi kabul görmeyen Akyüz, bunun üzerine Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

Cep telefonu “ayıplı mal” sayıldı değişimine karar verildi

Başvuruyu inceleyen Malatya Yeşilyurt İlçe Tüketici Hakem Heyeti, dosyada bilirkişi görevlendirdi.

Bilirkişi raporuna göre, cep telefonundaki ton farklılığının ürün kullanımı esnasında gerek dokunmatik hassasiyeti gerekse diğer fonksiyonların kullanımında herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermediği belirtildi.

Ancak telefonun görsel olarak tanıtım filmleri ve reklamlarındakinden farklı görünüyor olması nedeniyle son kullanıcı statüsünde olan tüketicinin beklentilerini karşılamayabileceği vurgulanan raporda, bu farklılığın üretici tarafından farklı firmalardan alınan ekran üretim hizmetinden kaynaklandığı kaydedildi.

Raporda, hangi tona sahip ekranın hangi cihaza monte edildiğine dair bir kayıt bulunmadığı ve ürün ambalajı üzerinde de son kullanıcıya seçme şansı tanıyabilmek açısından buna dair uyarı veya açıklayıcı bilgi bulunmadığı bildirildi.

Tüketici Hakem Heyeti, bilirkişinin bu görüşü doğrultusunda tüketicinin talebinde haklı olduğu kanaatine vardı.

Bu nedenle başvuru sahibinin talebini kabul eden hakem heyeti, söz konusu cep telefonunun tüketiciden alınarak ayıpsız misliyle değişiminin sağlanmasına karar verdi.

“Firmanın sarı, beyaz ve mavi renkte 3 farklı ekran altyapısı kullandığını söylediler”

Avukat Mehmet Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyaca ünlü ABD’li bir markadan satın aldığı telefonu ile etrafındaki kişilerle aynı anda çektikleri fotoğraflarda farklılık olduğunu, kendi cep telefonunun ekranındaki görüntünün daha soluk göründüğünü fark ettiğini söyledi.

Bununla ilgili telefonu satın aldığı firmaya başvurduğunu belirten Akyüz, “Teknik servis elemanı bana bu marka veya diğer teknolojik firmaların sarı, beyaz, mavi şeklinde 3 farklı ekran altyapısı kullandığını, bunları tüketicinin bilmediğini, şansa sarı da gelebileceğini, beyaz da gelebileceğini, mavi de gelebileceğini söyledi.” diye konuştu.

Akyüz, bu durum üzerine cihaz değişikliği yapılıp yapılamayacağını sorduğunu kaydederek, “Bana ‘ekran değişikliği yapabiliriz’ dediler. Peki ekran değişikliği olduğu zaman beyaz ekran takacak mıyız? dedim ‘Hayır o belli değil. Sarı da gelebilir, beyaz da gelebilir, mavi de gelebilir. Biz de bilmiyoruz. Bu sizin şansınıza kalmış bir şey’ dediler.” şeklinde konuştu.

“Tüketicinin herhangi bir seçim hakkı olmadığını öğrendim”

Bunun üzerine internette araştırma yaptığını ve bazı sitelerde bu konudaki şikayetlere rastladığını aktaran Akyüz, “Bu konuyu araştırdığımda gerçekten bu firmanın televizyonda olsun, basında olsun, billboardlarda olsun bu cihazla ilgili reklam verdiğinde bembeyaz, böyle canlı, insanı kendine çeken bir ekranı, ürünü pazarladığını, ancak son seçim hakkı olan tüketiciye geldiği zaman tüketicinin herhangi bir seçim hakkı olmadığını, rastgele beyaz, sarı veya mavi gelebileceğini öğrendim.” ifadelerini kullandı.

Akyüz, bunu öğrendikten sonra Tüketici Hakem Heyetine yaptığı başvurunun da haklı bulunduğunu aktardı.

Tüketicinin bu şekilde verilen reklamlarla yanıltıldığını kaydeden Akyüz, şöyle konuştu:

“Bu teknoloji firması bir ürün ürettiği zaman normal, pro, pro max şeklinde üretiyor. Bunları kaliteli, daha kaliteli, daha büyük ekran şeklinde üretiyor. Bu özellikleri satış billboardlarında belirtiyor. Biz tüketici olarak bunları seçebiliyoruz. Daha büyük ve daha küçük olmasını seçebiliyoruz. Ancak ekran olarak bize herhangi bir şekilde bir bildirim yapılmıyor. Böyle bir bildirim yapılmadığı için bizim de seçme hakkımız olmadığı için burada tüketici olarak bize bir ayıplı mal satılmış oluyor. Çünkü ben oradaki beyaz ekrana aldanarak ve güvenerek o cihazı seçtim. Bu cihazların gerçekten fiyatları çok yüksek.”

“Bu kararın emsal olabileceğini düşünüyorum”

Akyüz, bu kararda birlikte aynı cihaz, marka, modeli satın alan kişilerin telefonlarını kıyasladıklarında ortaya çıkan farklılık nedeniyle Tüketici Hakem Heyetine başvurarak haklarını koruyabileceklerini belirterek, “Bize ekranlarda beyaz gösteriliyor. Satılan sarı çıkıyor. Yani bu nedir? Bir ayıplı maldır. Bununla ilgili ben bu kararın emsal olabileceğini düşünüyorum. Bütün tüketicilerin, yani son seçme hakkı olan kişilerin kendi haklarını savunmasını şiddetle tavsiye ediyorum.” dedi.

Tüketici Hakem Heyetinin verdiği karara 15 gün içinde itiraz edilebildiğini kaydeden Akyüz, “Ancak karşı taraftan şimdiye kadar bize ulaşan bir itiraz bulunmadı. Bundan dolayı Tüketici Hakem Heyetinin kararı kesinleşmiş oldu.” ifadelerini kullandı.

Akyüz, firmanın Tüketici Hakem Heyetinin verdiği kararı uygulamak zorunda olduğunun altını çizdi.

(AA)