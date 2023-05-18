Şoke eden olay: Düşen uçaktan 17 gün sonra biri bebek 4 çocuk bulundu

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, 1 Mayısta düşen Cessna tipi uçaktan sağ kurtulduğuna inanılan biri bebek 4 çocuğun, dün bulunduğunu duyurdu.

Kolombiya’da 1 Mayısta dördü çocuk 7 kişiyi taşıyan Cessna 206 tipi uçak, yağmur ormanlarının bulunduğu Caqueta bölgesinde seyir halindeyken motor arızası nedeniyle düşmüştü. Yetkililer, üç yetişkinin cesedini uçağın içinde bulduklarını, ancak 11 aylık bebek dahil yaşları 13, 9 ve 4 olan çocuklara ulaşamadıklarını açıklamıştı.

Kolombiya ordusundan uçak ve helikopterle birlikte arama köpekleri tarafından desteklenen kurtarma ekipleri, daha önce çocukların hayatta kalmak için yedikleri meyve artıkları ve bitki örtüsünden yapılmış bir barınak bulmuştu.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, bugün açıklama yaparak Guaviare’de meydana gelen uçak kazası sonucu kaybolan 4 çocuğumuz, Askeri Güçlerimizin zorlu arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu. Ülke için bir sevinç ifadelerini kullandı. (DHA)