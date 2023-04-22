Sokakta silahlı saldırıda boynundan vuruldu
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Sokakta silahlı saldırıda boynundan vuruldu

İzmir’in Konak ilçesinde, sokakta silahlı saldırıya uğrayan Serkan K. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kadriye Mahallesi 691 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Serkan K., sokakta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Serkan K., boynuna isabet eden kurşunla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde durumu ağır olduğu belirlenen Serkan K., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Serkan K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera kayıtları doğrultusunda olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışması başlattı. (DHA)

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