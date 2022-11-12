Sokakta çıkan tartışmada bıçakla öldürüldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde Yıldıray Gevancı (35), sokakta tartıştığı R.K. tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Yıldıray Gevancı ve R.K., sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.K., üzerinde bulunan bıçakla Gevancı’yı göğsünden bıçakladı. Gevancı kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli R.K. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gevancı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yıldıray Gevancı, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi R.K. ise Mithatpaşa Mahallesi’nde polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. (DHA)