Sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde iki grup arasındaki silahlı kavgada ağır yaralanan 17 yaşındaki R.A. tedavi gördüğü Çukurova Devlet Hastanesinde öldü.

R.A’nın cenazesi yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

R.A. ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, motosikletle husumetlileri S.E. ve oğlu M.E’nin bulunduğu sokağa gelmiş, karşılıklı ateş açılması sonucu R.A. S.E. ve M.E. yaralanmıştı.

(AA)