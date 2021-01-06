Sokak kısıtlaması ihlaline para cezasını mahkeme iptal etti

Ankara’da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamasını ihlal eden Sercan Aran’a polis tarafından kesilen 3 bin 150 lira idari para cezasını mahkeme iptal etti. Kararda, ceza kesme yetkisinin valilik ve kaymakamlıklarda olduğu belirtildi.

Ankara’da pandemi nedeniyle 1 Mayıs 2020’de uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan Sercan Aran’a polis tarafından 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Aran, cezanın iptali için Ankara Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulundu.

Dosyaya bakan Ankara 3’ncü Sulh Ceza Hakimliği, cezayı uygulayan kurumdan idari yaptırım evrakların onaylı suretini talep etti. Evrakları inceleyen mahkeme, kararında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununu gerekçe göstererek itirazı haklı buldu. Sercan Aran’a polis tarafından kesilen 3 bin 150 lira idari para cezası, iptal edildi.

Mahkemenin kararında söz konusu tedbirlerin İl Umumi Hıfzıssıhha meclisleri tarafından alınabileceği, bu kararlara uymayanlara ancak Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılabileceği, cezanın uygulayıcılarının da kaymakamlık ve valilikler olduğu belirtildi. Yargıtay 19’ncu Ceza Dairesinin emsal nitelikteki maske kararına da gönderme yapılarak, ceza kesme yetkisinin kaymakamlık ve valiliklerde olduğu vurgulandı. (DHA)