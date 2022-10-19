Sokak düğününde tüfekli kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki sokak düğününde iki grup arasında çıkan tartışmada, gruptakilerden H.D.(17), evden aldığı pompalı tüfek ile kalabalığa rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi’ndeki sokak düğününde meydana geldi. İddiaya göre, düğündeki iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakilerden H.D., eve gidip, pompalı tüfeğini alarak tekrar düğüne döndü. H.D., elindeki tüfekle hedef gözetmeksizin kalabalığa ateş açtı. Açılan ateş sonucu, düğündeki Sedat Gizlenir, E.Ş. ve 11 yaşındaki K.Ş., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Gizlenir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından H.D.’yi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.(DHA)