Sokak düğününde bacağından vuruldu

Adana’da, akrabasının sokak düğününe katılan Fırat Yalçınkaya, kimliği belirsiz kişi tarafından bacağından vuruldu. Şüpheli, olay yerinden kaçarken, bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, cumartesi günü Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesinde meydana geldi. Akrabasının sokaktaki düğününe katılan Fırat Yalçınkaya’ya, sandalyede oturduğu sırada arkasından biri yaklaştı. Şüpheli, belinden çıkardığı tabancayla Yalçınkayayı bacağından vurup, kaçtı. Bu sırada sokakta çocukların olması ve Yalçınkayanın yanındakilerin tepki vermemesi ise dikkat çekti. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Fırat Yalçınkaya, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri de şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)