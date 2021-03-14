Kenan Sofuoğlu’nun oğlu, babasının izinden gidiyor

AKP Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 1 buçuk yaşındaki oğlunun motosiklet kullandığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Video, kısa sürede büyük beğeni kazandı.

Toplamda 5 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 1 buçuk yaşındaki oğlu Zayn’ın motosiklet kullandığı anların videosunu paylaştı.

Kenan Sofuoğlu’na ait Akyazı ilçesinde bulunan pistte çekilen görüntü kısa sürede büyük beğeni kazandı.

Kenan Sofuoğlu’nun “Still not 2 years old (Henüz iki yaşında değil)” ifadeleri ile paylaştığı videoda, minik Zayn’ın boyundan büyük motosikleti tek başına kullandığı ve babasının ona eşlik ettiği anlar yer alıyor.

(İHA)