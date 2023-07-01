Şoför kapıları açmadı, duraktaki yolcular otobüsü tekmeledi

Silivri-Avcılar Metrobüs arasında yolcu taşıyan 303 A hat numaralı İETT otobüsü D-100’de Avcılar istikametinde ilerlediği sırada durakta durdu.

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre, şoför otobüs dolu olduğu için kapıları açmadı. Otobüsün içindeki bazı yolcular şoföre hareket etmesi gerektiğini söylerken, durakta bekleyen diğer yolcular ise, kapılar açılmadığı için otobüse saldırdı. Otobüsün kapılarına tekme attı; camlarını kırdı. Bu sırada içeride olan yolculardan bazıları paniğe kapılarak çığlık attı. Otobüs şoförü olay sonrası polisi arayarak şikayette bulundu.

Otobüsün kapılarını tekmeleyenler ise, olay yerinden kaçtı. Otobüs içerisinde yaşananlar ise, cep telefonu kamerasına yansıdı.

(DHA)