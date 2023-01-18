Soba faciası: Anne ve çocukları can verdi
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Soba faciası: Anne ve çocukları can verdi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 23 yaşındaki kadın ile 5 ve 2 yaşındaki 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Yenice Mahallesi’nde fırında çalışan Yüksel Kılınç, mesai çıkışı eve geldiğinde eşi ve çocuklarının yerde hareketsiz yattığını gördü.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Gamze Kılınç (23) ile çocukları Özcan Kılınç (5) ve Zübeyde Kılınç’ın (2) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadın ve çocukların kömür sobasından sızan gazdan zehirlendiğini belirleyen ekiplerin evdeki incelemesi sürüyor. (AA)

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Soba faciası: Anne ve çocukları can verdi
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