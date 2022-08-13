Skuter ile kaza yapan gençler son anda kurtuldu

Antalya’da skutera kız arkadaşı ile birlikte binen genç, arasından geçerken önünde duran otomobile çarptı. Yola düşen gençler, aniden fren yapan midibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

İki kişinin binmesinin ve trafiğe açık yolda sürülmesinin yasak olduğu skuter kullanımı, uygulanan para cezalarına rağmen engellenemiyor. Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki Burhanettin Onat Caddesi’nde kız arkadaşı ile skutera binen genç, sıkışan trafikte araçların arasından geçmeye çalıştı. Ancak bu sırada skuter, otomobile çarptı, sürücü ile kız arkadaşı yola düştü. Arkadan gelen midibüsün sürücüsü, ani fren yapıp, gençleri ezilmekten kurtardı. Skuter sürücüsü, hemen kız arkadaşına bakıp ayağa kaldırdı. Araç sürücüleri de gençlerin yardımına koştu.

Kaza saniye saniye araç kamerasına yansırken, yara almadan kurtulan gençler tekrar yollarına devam etti. (DHA)