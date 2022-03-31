Skandalların adamı! Öyle bir detay daha ortaya çıktı ki…

Oscar Ödül Töreni’nde eşiyle ilgili espri yapan komedyen Chris Rock’ı tokatlayan Will Smith’in yıllar önce İspanyol televizyonlarında da benzer bir gerilim yaşadığı ortaya çıktı. İspanyolca konuşan Smith, eşi Jada Pinkett Smith’i öven İspanyol sunucuya, “Eşimle konuşurken dikkatli ol” diyor.

Geçen hafta Oscar Ödül Töreni’nde komedyen Chris Rock’ın eşi Jada Pinkett Smith ile ilgili espri yapması sonrasında sahneye çıkarak sunucuyu tokatlayan Will Smith’in geçmişte de eşiyle ilgili benzer konularda gerilim yaşadığı ortaya çıktı.

53 yaşındaki aktörün 2010’da ailesiyle birlikte katıldığı bir televizyon programında İspanyol sunucu ile ağız dalaşına girdiğini gösteren görüntüler sosyal medyada yeniden ortaya çıktı. Milyonların gözü önünde Rock’ı tokatlayarak gündem olan Will Smith’in 2010’da ise İspanyol sunucu Pablo Motos’un eşini övmesinden rahatsız olduğu görülüyor.



2010’da çekilen görüntülerde Smith’in öfkelendiği ve el hareketiyle sunucuyu tehdit ettiği görülüyor

Motos, Jada Pinkett Smith’in güzelliğini ve başarılı kariyerini överken, Will Smith araya giriyor. İspanyolca konuşan Smith elini kaldırarak, “Pablo, eşimle ilgili kullandığın kelimelerde dikkatli ol, tamam mı?” diye soruyor.

El Hormiguero isimli televizyon programına katılan Smith’in Türkçe “Dikkatli ol” anlamına gelen “Cuidado, cuidado” dediği duyulurken seyirciler de Smith’in espri yaptığını düşünerek gülüyor.

NE OLMUŞTU?

Komedyen Chris Rock, 1997 yılında Demi Moore’un oynadığı G.I Jane isimli filme gönderme yaparak, ”Jada, seni seviyorum. G.I. Jane II’nin gelmesini dört gözle bekliyorum” dedi. Bir süredir saçlarını kazıtan Smith’in eşi de bu espri ile öfkelendi.

Chris Rock, Jada Pinkett Smith’in saç kesimini GI Jane isimli filmde rol alan Demi Moore’a benzettikten sonra başına gelenler karşısında şaşkınlık içinde kaldı. Rock, “Vay canına, Will Smith beni fena benzetti. Dostum bu sadece bir G.I. Jane esprisiydi” dedi.

Kameralar önünde olayın başta bir espri ve senaryo olduğu tahmin edilirken daha sonra yerine oturan Smith, “Eşimin adını o lanet olası ağzına almayacaksın” diye bağırdı. Rock da yanıt olarak, “Tabii ki de almayacağım. Televizyon tarihinin en muhteşem olayını yaşıyoruz” dedi.

Will Smith, tokat attıktan 40 dakika sonra ise King Richard filmindeki rolü sebebiyle “en iyi erkek oyuncu” ödülünü alarak tepki çekmişti.

HASTALIKTAN DOLAYI SAÇINI KAZITIYORMUŞ

Jada Pinkett Smith, Aralık ayında Billboard dergisine bir bağışıklık sistemi hastalığıyla mücadele ettiğini söylemişti.

Saçkıran yani bilimsel olarak “alopesi” ile mücadele ettiğini dile getiren Smith, bu hastalık sebebiyle saçlarının döküldüğünü ve kellik sorunu yaşadığını dile getirmişti.