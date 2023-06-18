Skandal olay! Gazeteciyi döven belediye çalışanını polis böyle korudu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yerel gazetecilik yapan Sinan Aygül, kaldırımda yürüdüğü sırada, Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B.’nin yumruklu saldırısına uğradı. Bu sırada araya girmeye çalışan vatandaşlar ve esnaf ise polis memuru E.K. tarafından silah gösterilip, itilerek engelledi.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, valilikten yapılan açıklamada polis memuru ve belediye çalışanının açığa alındığı, adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Gazeteci Aygül’ün hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Olay Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Kültür Mahallesinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B.’nin yumruklu saldırısına uğradı. Gazeteci Aygül dakikalarca darbedilirken, Tatvan Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan ve Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin korumalığını yaptığı öne sürülen polis memuru E.K. ise araya girmek isteyen vatandaşları ve esnafı silah gösterip, iterek engelledi.

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Çok sayıda yumruk darbesiyle yaralanan gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

VALİLİK’TEN AÇIKLAMA

Bitlis Valiliği, gazeteci Sinan Aygül’ün saldırıya uğramasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Tatvan ilçemizin Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı Sokakta kavga ihbarı alınmıştır. Alınan ihbarın incelenmesi neticesinde; Tatvan’da gazetecilik yapan Sinan Aygül’ün darp edilmesiyle sonuçlanan olaya karışan Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B. isimli şahıs ile olayın önlenmesinde kusurlu olduğu değerlendirilen, polislik mesleğiyle bağdaşmayacak davranışlarda bulunan polis memuru E.K. hakkında derhal adli ve idari soruşturma başlatılarak polis memuru E.K. görevden uzaklaştırılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle yürütülmektedir.”

BELEDİYE BAŞKANI GEYLANİ: OLAYLA İLGİLİ HİÇBİR İLGİM YOK

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Twitter hesabından olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Geylani’nin Twitter paylaşımları şu şekilde:

“Bugün yaşanan talihsiz olay ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Yaşanan olay, şahıslar arasında yaşanan tasvip etmediğimiz bir tartışmadan kaynaklanmıştır. Sinan Aygül’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayda ismi geçen belediye personeli ile ilgili de idari soruşturmayı başlatmış bulunuyoruz.”

‘YAŞANAN OLAY BİZLERİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR’

Geylani, attığı tweetlerin devamında “Bugün Tatvan’da yaşanan olay bizleri derinden üzmüştür. Yaşanan talihsiz olayla ilgili Belediye personelimiz Yücel Baysali açığa alınmıştır. Olayın bizzat takipçisiyim. Başkan yardımcılarımızı gazeteci arkadaşımız Sinan Aygül’ü hastanede ziyaret edip durumu takip etmek için yönlendirdik. Ankara’da bulunmamdan dolayı yarın Tatvan’a dönüş yapıp Sinan Aygül’ü ziyaret edeceğim. Yaşanan bu olayın bizlere ve Tatvan’a mal edilmesinden dolayı derin bir üzüntü yaşamaktayım. Yaşanan olaydan haberdar olduğum anda hemen ardından Sinan Aygül’ü arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Olayın yakından takipçisi olacağımızı tekrar ilettik. Yaşanan bu olayı tekrar kınıyorum” ifadelerini kullandı.

(DHA)