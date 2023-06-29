Siyasi parti heyetleri bayramlaştı

Ankara’da, siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşti. AK Parti ve CHP’li heyetlerinin bayramlaşmasında İsveç’te Kuran-ı Kerim’e yönelik yakma eylemi ve yeni Anayasa konusu konuşuldu.

Siyasi partiler, Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma için kabul ve ziyaret heyetleri oluşturdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre başkanlığındaki CHP heyetini kabul etti. AK Parti’li Uygur, bayramların hoşgörü, birlik ve beraberliğin zirve yaptığı günler olduğunu belirterek, “Maalesef hoşgörünün zirve yaptığı dönemde, olumsuz hadiselerle de karşılaşıyoruz. Dün kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı İsveç’te menfur bir saldırı gerçekleşti. Son dönemlerde sistematik bir şekilde ardı ardına ülkemize yönelik bu tür eylemlerle karşı karşıyayız. Bütün kritik süreçlerde aslında milletimiz en güzel cevabı Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde en güçlü duruşu gösterdi. Her kritik süreçte biz ‘Türkiye Yüzyılı’nın kapılarını ardına kadar milletimizin desteğiyle, ferasetiyle, sağduyusuyla inşallah açtık. Bütün bunlara inat, o güçlü duruşumuzla, demokrasiye, hukuka bağlılığımızla bundan sonraki süreçte de eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerini göstermeye devam edeceğiz. ‘Türkiye Yüzyılı’nı milletimizle birlikte inşa edeceğiz. Bu manada bizi bu gittiğimiz yoldan hiçbir şekildeki menfur hadise alıkoyamayacak. Önümüzdeki süreçte de Anayasamızla ilgili değişikliği, yine en geniş mutabakatla, en geniş uyuşmayla gerçekleştireceğimize olan inancımız tam” dedi.

CHP’Lİ EMRE: İSVEÇ, YASAL DÜZENLEMEYİ YAPMALI

CHP’li Emre, saldırıyı kınadıklarını kaydederek, “Türkiye başta olmak üzere İslam aleminin canını acıtmak, duygularını, istismar etmek, duygularını zedelemek amacı taşıyan kötü bir hadise. Bunun özgürlükle ilgisi olmayacağını; çünkü bütün özgürlüklerin sınırının, toplumun, kamunun güvenliği, huzuru çerçevesinde çizildiği bir gerçektir. Bunun ahlaki boyutu bir yana; ama hukuki açıdan da İsveç makamlarının gerekli yasal düzenlemeyi yapmaları ve bu olayın önüne geçmeleri lazım. İsveç makamları bunu bir an evvel yapmalı” diye konuştu.

AK Parti, CHP’nin ardından MHP, HÜDA-PAR, BBP, İYİ Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi heyetlerini kabul ederek, bayramlaştı.

ANAYASA VE SEÇİM TARTIŞMASI

CHP’de ise Kadın Kolları Genel Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka başkanlığındaki heyet ilk olarak AK Parti heyetini kabul etti. AK Parti heyetine başkanlık eden Ankara Milletvekili Murat Alparslan, seçimlerin demokratik bir olgunlukla gerçekleştiğine vurgu yaparak, “Bu millet dünyanın pek çok ülkesindeki demokrasi havarisi ülkelere örnek olacak bir olgunlukta seçim sürecini sahiplendi ve geçirdi. Yeni Türkiye Yüzyılı’nın kapılarını da ardına kadar araladı. Milletimiz aynı zamanda sivil ve yeni bir Anayasa yapma konusundaki iradesini de ortaya koydu. Biz bunu önemsiyoruz ve sizlerin de bu yaklaşıma olumlu adım atarak katkı sağlayacağınızı biliyoruz. Çünkü milletin talepleri, siyasilerin her daim rehberi olmuş durumda. Biz de bu sebeple önümüzdeki süreçte Meclis çalışmalarının öncelikli mesailerinden birinin yeni ve sivil bir Anayasa olma arzusundayız. Bu konuda da sizlerin katkısını, desteğini inşallah Meclisimizde görürüz diye ümit ediyoruz” dedi.

CHP’Lİ NAZLIAKA: EŞİTSİZ KOŞULLARDA BİR SEÇİM OLDU

CHP’li Aylin Nazlıaka ise seçimin adil olduğundan şüphe duyduklarını söyleyerek, “Her ne kadar bugün bayram olduğu için siyaset konuşmuyor olsak da dublajlarla, montajlarla gerçekleştirilen videoların sunulduğu, devlet gücünün bir parti gücüne dönüştürüldüğü, eşitsiz koşullarda yarışıldığı bir seçim oldu. Dolayısıyla önümüzde bir yerel seçim var. Biz şimdi yerel seçimlere de tabii odaklanıyoruz. Bunların çok daha demokratik ve eşitlikçi bir ortamda sürmesini diliyoruz, ümit ediyoruz. Yeni Anayasa konusunda tabii var olan Anayasa’ya uymayanlar ya da Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararlara, ‘Ben buna uymuyorum, saygı da duymuyorum’ diyenler şimdi nasıl bir yeni Anayasa yapacak? Bu konudaki şüphelerimizi de buraya not düşerek bayramınızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ ALPARSLAN: DÜNYANIN BİLE ŞÜPHESİ YOK

AK Parti’li Alparslan ise “Türkiye’de seçimlerin adil, hukuki ve demokratik yapıldığına dair en ufak şüphe değil milletimizde, ülkemizde, dünyada yok. Yani dünyanın hiçbir yerinde Türkiye’de yapılan çok partili seçimlere geçildiği günden beri hiçbir seçimin üzerinde bir şaibe bulunmadı ve bu konuda çok yetkin hem milli reflekslerimiz, hem demokratik kültürümüz, hem de kurumlarımız çok olgun. Bunu tüm dünya kabul ederken, kendimizin kabul etmemesi çok inandırıcı değil. Hiçbir hukukiliği ve doğruluğu olmayan ifadelerdir” cevabını verdi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ DİYALOĞU

Nazlıaka ve Alparslan arasında İstanbul Sözleşmesi diyaloğu da yaşandı. Nazlıaka, 2012’de AK Parti’nin güzel bir adım attığını ve kendilerinin de bu adımı parlamentoda alkışladığını hatırlatarak, “Fakat sonra ne oldu da bir gecede İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçildi? Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Ama biz yine de sonuna kadar ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ demeye devam edeceğiz” dedi.

AK Parti’li Alparslan ise “Milli manevi değerlerimiz, aile yapımız, bizi biz yapan değerler ve milletin hassasiyetleri gözetilerek ortaya konulacak her türlü mevzuat, atılacak her türlü adım zaten nihayetinde mutluluk getirir, saadet getirir. Bunun peşinde olunabilir” dedi.

CHP heyeti, AK Parti’nin ardından DSP, Vatan Partisi, HDP ve Yeşil Sol Parti, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi, Zafer Partisi, Memleket Partisi, BBP, Demokrat Parti, ANAP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Milli Yol Partisi heyetlerini kabul ederek, bayramlaştı.

MHP, 5 PARTİ İLE BAYRAMLAŞTI

MHP’de ise Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki heyet, önce DSP, ardından AK Parti heyetini kabul etti. Karakaya, “Recep Tayyip Erdoğanın Cumhurbaşkanı seçilmesi Cumhur İttifakı’nın bir başarısı olarak tarihe yazıldı. Yüzyılın felaketini de unutmadık. Yaraların sarılması, ekonomik kayıpların giderilmesi için çalışmalar ilk günden beri devam ediyor. Tüm bayramlar, bayram tadında olsun” dedi. MHP, AK Parti’nin ardından BBP, Yeniden Refah Partisi ve CHP heyetlerini kabul ederek bayramlaştı.

(DHA)