Siyasetçi ahlakı bu mu olmalı

Mersin, Mezitli’deki polisevine yapılan saldırıyı PKK üstlendi…

Açıklamada…

İçişleri Bakanlığı’nın saldırıda yer alan iki isimden biri olarak duyurduğu Dilşah Ercan’ın eyleme katılmadığı…

Hayatta…

Ve hatta (İçişleri Bakanı bu teröristin ayakkabı numarasını belli ki alamamış…).

Görevinin başında olduğu:

Bildirildi…

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Kemal Bey de…

Bu bilgi kamuoyuyla paylaşılmadan önce yaptığı açıklamada:

“Emniyetten aldığım kesin bilgiye göre, saldırgan teröristlerden alınan parmak izleri ve DNA’lardan partimizi suçlamak için kullanılan Dilşah Ercan’ın izine rastlanmamıştır” dedi…

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İçişleri Bakanı durur mu?..

Kemal Bey’in doğru söylemediğini anlatmak için hemen…

Açıklama yaptı:

“PKK’nın açıklamasını referans alıp henüz sonucu çıkmamış raporların üzerinden terör örgütünü ve utanılacak parti raporunu korumaya alıyorsun…”.

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Oysa Soylu…

2019 yerel seçimleri sırasında da İçişleri Bakanıydı…

Yani…

40 bin canımızın katili terörist Apo’dan…

İBB seçimlerinde yardım istendiğini…

Apo’nun mektubunun…

TRT ve yandaş televizyonlardan okutulduğunu…

Apo’nun kardeşinin Devlet televizyonuna çıkartılıp…

İBB başkan adayları olan Binali Bey için:

Oy istendiğini unutmuş olamazdı…

★

Ama…

İnsan yığınları (Kitleler) unutmuş olsa bile…

Kamuoyunun unutmadığını:

Unutmuş olmalıydı…

★

Biliyorum…

Belki de hepiniz:

“Siyasetçi ahlakı bu mu?” diye soruyorsunuz…

★

Elbette genelleme yapmamak lazım…

Ama ve tabii ki…

Siyasetçi ahlâkı:

Bu olmamalı…

Futbolumuzdaki çöküşün sebebi ne?

Ukalalık olacak belki ama…

Neredeyse 65 yıllık…

İzleyici…

İlk gençliğimde futbolcu…

AKŞAM Gazetesi’nde ise “futbol yorumcusu” olarak…

Bu spor dalıyla çok ilgiliyim…

★

Futbolumuzda…

Ve haliyle…

Milli futbol takımımızdaki bu düşüşten:

Futbolcu menajerlerini…

Futbolumuzu yönetenleri…

Teknik ekipleri…

Ve…

Bazı futbol yorumcularını:

Sorumlu tutuyorum…

★

İlk sorumlu:

Futbolcu menajerleri…

Çünkü bunlar…

Futbolcusunu yüksek fiyata satabilmek için:

Futbol yöneticilerini…

Teknik ekipleri…

Ve…

Bazı futbol yorumcularını:

Yemliyor…

“Ahı gitmiş, vahı kalmış” futbolcuyu “star” diye kakalıyorlar…

★

Ve böylece…

Her konuda olduğu gibi:

Futbolda da…

Liyakatin yerini…

“Sadakat” değil…

Ama…

“Para gücü” alıyor…

★

Sonuç:

Lüksemburg ile 3-3 berbere kalan…

Fareo Adaları’na 2-1 yenilen bir Türk Milli Futbol takımı…

★

Çözüm ne peki?..

Çözüm:

Menajerlerin etkisinde(!) kalmayan yöneticiler…

Aldıkları transfer ücreti ve maaşla yetinen namuslu, temiz ahlaklı teknik ekip…

Ve…

Mesleğini…

Yani:

Vicdanını satmayan:

Futbol yorumcuları…

Günün teşekkürü

“Felek ne cömert şu,

aşağılık insanlara…

Han, hamam…

Değirmen, dolap:

hep onlara…

Ekmek yok,

kendini satmayan:

adama:

Sen gel de

‘yuh’ çekme:

böylesi dünyaya!”

Ömer Hayyam

★

Bu, Hayyam dizelerini sosyal medya hesabında yayımlayan…

Prof. Dr. Bengi Başer’e:

Teşekkürler…

Millet ittifakı ne yapacak?

Ziraat Bankası %100’ü…

Milletin olan bir:

Kamu bankası…

★

Milletin olan bu banka…

KPSS ve YDS şartı olmaksızın…

81 ilde…

2 bin 50 kişiyi:

İşe alacak…

★

Liyakate bakılmayacağı için…

İktidar partisi yandaşları:

Kayırılacak…

Ancak…

★

Unutulmamalı ki…

Bunun adı:

Fırsat eşitliğine ihanettir…

Suçtur…

★

Bakalım…

Millet İttifakı yönetimi…

9 ay sonra yapılacak seçimlerde kimi aday gösterip kimi aday göstermeyeceğini tartışmaya devam mı edecek?…

Yoksa…

★

Sadece iktidar partisine üye olma becerisini(!) gösterenlere…

İltimas geçilmesini önlemek için:

Siyasi mücadele mi verecek?…

Radikal bela

Eskiler:

“Her şerde hayır vardır” derlerdi…

Yani…

Başınıza kötü bir şey geldiğinde…

Ümitsizliğe kapılmayın…

Belki de…

O “kötü” dediğiniz şey…

Sizin için:

Hayırlıdır…

★

İtalya’da “aşırı sağcı” İtalya’nın Kardeşleri Partisi lideri Giorgia Meloni’nin başbakan olması bekleniyor…

Ve bu ihtimal…

Pek çok siyasetçiyi, gazeteciyi ve iş insanını:

Endişelendiriyor…

★

Bence endişelenmek için çok erken…

Belki de…

Meloni’nin muhtemel başbakanlığı…

Çok kısa bir sürede…

Radikal milliyetçiliğin sadece İtalyanlar için değil…

Bütün insanlık için bir bela olduğunu kanıtlayacak…

Güle güle gidin

Erdoğan, AKP Genel Başkanı ama…

Henüz…

Milletvekili bile değilken:

ABD’de…

Hem de:

Beyaz Saray’da konuk edildiğinde alkışlayanlar…

★

Ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı ve Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu Amerika’ya gidecek diye:

Neler söylüyorlar neler…

Ne palavralar…

Ne aşağılık ithamlar…

★

Kemal Bey o konuda bakın ne dedi:

“ABD’ye gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil… Bilim ve teknolojideki gelişmeleri görmek, bilim yapanlarla, teknoloji geliştirenlerle birlikte olmak için… Neoliberal politikalara karşı çıkan, sosyal devleti savunanlarla birlikte olmak için…”.

★

Güle güle gidin…

Güle güle gelin Kemal Bey…

Bu arada…

Dünyanın…

Ve…

ABD’nin en saygın:

Liberal Demokrat Sosyalist senatörü:

Bernie Sanders ile de görüşün:

Lütfen…

Günün talebi

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Nebati’nin konuşmasını, metni yazan kişi üzerinden eleştirdi.

Metni yazan kişinin:

“Psikoanaltik incelemeye tabii tutulması” gerektiğini söyleyen Tayyar şöyle dedi:

“Bu yazarın mantıksız dürtüsünün yol açtığı içgüdüsel savunma psikoanalitik incelemeye tabi tutulmalıdır…”.

Dünün tweeti

Op Dr Turhan Comez

@ComezTurhan

ABD’den F16’larla ilgili yeni şartlar:

YPG/PYD’ye karşı kullanamazsınız.

Yunan Adaları (işgal ettikleri dahil) üzerinde uçamazsınız.

Finlandiya ve Norveç in NATO üyeliğine onay vermek zorundasınız.

Dünya lideri olmak böyle bir şey demek ki…

Di mi ama…

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir dedi ki:

“Önüne gelen ‘gazeteciyim’ deyip orta yere çıkamamalıdır…”.

★

Arkadaş kesin haklı…

Ancak…

Önüne gelen de:

“Cumhurun başıyım, milletin vekiliyim” deyip:

Orta yere:

Çıkmamalı…

Di mi ama…