Siyasal futbolun eseri

Milli takım demek hırs, umut, heyecan, saygı ve mutluluk demektir. Milli takımı 4-2’lik Japonya rezaletine bakarak değerlendirmek, asıl başarısız olanları kurtarmaktan başka bir işe yaramaz. Milli takım kötü futbol oynuyor çünkü saha içerisinde ve dışarısında doğru bir organazasyonu yok. Siyasetin atadığı bir TFF Başkanı ve yönetim kurulu ile gidilecek bir yol yok. Kendisini dünya futbolunun merkezi zanneden Hamit Altıntop ve en önemli kriteri kendisinin sözünden çıkmamak olan Kuntz’la ülke futboluna yeni bir vizyon katma şansımız yok.

TFF’nin varlık sebebi sadece A Milli Takım organizasyonu yapmak değildir. Ortaya umut veren, bilimle ve akılla işlenmiş bir organizasyon koymaktır.

İkinci telefonunda Fetöcülerin hainlik organizasyonu için kullandığı bylock uygulaması olan Mehmet Büyükekşi’yi kimler, neye göre destekledi ve başkan yaptı? Mehmet Büyükekşi hangi projeyi ortaya koydu da ülke futbolunun patronu oldu? Türkiye’de yetişmiş yerli teknik direktörleri beğenmemek, hatta küçümsemek dışında öne çıkan bir özelliği olmayan Hamit Altıntop’un hangi fikri kendisini ülkenin futbol aklı yaptı?

Siyasal futbolun, liyakatten uzak, adamcılık merkezli eserini önce Ermenistan sonra Japonya karşısında iyice gördük. Başarısızlığın sebebi yabancı kuralı veya yerli sayısı falan değil. Ortaya çıkan kara tablo net olarak siyasal futboldur! Fetöcülerin dershane rantı için okullardan sporu ve sanatı çıkarmasının sonucudur. Bu rezaletin sonunda Kuntz kovulmalı, Hamit Altıntop gönderilmelidir. Ancak kişiler gidip, gelse de bir şey değişmez. Önce siyasetin adamı olmak dışında bir vasfı olmayanların ülke futbolundan ellerini çekmesi, liyakatin, bilimin ve aklın ürettiği projelerin uygulanması gerekiyor.