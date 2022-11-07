Haberler Gündem

Sivas’ta otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sivas‘ın Gürün ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Geri gönderme merkezine götürülen düzensiz göçmenleri taşıdığı belirtilen, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otobüs, Malatya-Kayseri kara yolu Mazıkıran mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı

Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı

Erzurum’da yüksekten düşen genç kız öldü

Erzurum’da yüksekten düşen genç kız öldü

Askere gitmeye hazırlanan genç trafik kazasında yaşamını yitirdi

Askere gitmeye hazırlanan genç trafik kazasında yaşamını yitirdi

Sivas’ta otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gündem