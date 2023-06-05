Sivas’ta bir köyde çıkan yangında ev, traktör ve 5 ahır zarar gördü
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Sivas’ta bir köyde çıkan yangında ev, traktör ve 5 ahır zarar gördü

Sivas’ta merkeze bağlı Karalar köyünde 6 farklı noktada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, köyde sabah saatlerinde 6 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri köye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında bir ev, traktör ve 5 ahır zarar gördü, 13 büyükbaş hayvan telef oldu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. (AA)

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