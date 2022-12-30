Sivasspor’dan hakem tepkisi: Bizim gol neden iptal edildi?

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Galatasaray’a 2-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor’un teknik direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmada verilmeyen gollerinin hangi gerekçeyle iptal edildiğini bir türlü çözemediğini söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadeleci bir maç olduğunu belirtti.

Her iki takımın da galibiyet için oynadığını aktaran Çalımbay, mücadelenin ilk yarısında istedikleri bazı şeyleri sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi.

İkinci yarı daha iyi oynadıklarını belirten Çalımbay, “Taktik değişikliğinden sonra daha iyi oynadık ve golümüzü de bulduk. Ama ondan sonra mücadeleyi de bırakmadık. Eksik arkadaşlarımızın sıkıntısını da yaşadık.” dedi.

“Golümüzün niye iptal edildiğini bir türlü çözemedim”

Karşılaşmada iptal edilen golleriyle ilgili Merkez Hakem Kuruluna çağrıda bulunan Çalımbay, şunları kaydetti:

“Kesinlikle hakem arkadaşlarımıza bir şey söylemiyorum, söyleyemeyeceğiz de zaten. Bizim golün nasıl, niye iptal edildiğini bir türlü çözemedim. Yani neden iptal olduğunu bir türlü biz anlamadık, çözemedik. Bakıyoruz ofsayt yok, bakıyoruz başka bir şey yok. Bize göre gol gözüküyor, ama maalesef olmadı. Bunun nedenini çok merak ediyorum. Yıllardan beri futbol oynadım, yıllardan beri de antrenörlük yapıyorum. Rica ediyorum yani bunun sorumlularından bir tanesi ‘şundan dolayı biz golünüzü veremedik’ desin. Bu hem bizi aydınlatır hem de diğer takımları aydınlatır. Onlar da sıkıntı yaşamasın, onların da böyle başı yanmasın.”

“Bu zamana kadar canımız bayağı yandı”

Bir gazetecinin, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz’ın maçta VAR hakemi olarak görev yapan Özgüç Türkalp hakkında, “20 yıldır Özgüç Türkalp adını duymaktan artık rahatsız olduk. Bunların hiç emekliliği falan olmuyor mu? EYT’ler bile geldi artık lütfen emekli olsunlar.” ifadelerini hatırlatması üzerine Çalımbay, “Kimsenin emekli olup olmaması beni ilgilendirmiyor. Başkanımız da haklıdır, çünkü bu zamana kadar canımız yandı, bayağı bir yandı.” diye konuştu.

Çalımbay, hakemlere saygılarını esirmediklerini vurgulayarak, attıkları ilk golün iptal gerekçesinin kendilerine söylenilmesi gerektiğini belirtti.

Karşılaşmada takım olarak iyi olduklarını söyleyen Çalımbay, sakat futbolcuların sıkıntısını yaşadıklarını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un golün ofsayt gerekçesiyle iptal edildiği yönünde sözlerinin hatırlatılması üzerine Çalımbay, “Herkesin fikri ayrıdır, Okan hocanın fikri de ayrı olabilir. Biz sadece merak ettik, öyleyse öyle desinler, ofsayt desinler. Ama incelendiğinde ofsaytlık hiçbir şey de yok” ifadelerini kullandı.

Çalımbay, futbolcularının da bu pozisyonun gol olduğunu kendisine söylediğini dile getirdi.

Maçın özellikle ikinci yarısında güzel bir futbol sergilediklerini aktaran Çalımbay, “Gayet iyi şekilde oynadık, güzel pozisyonlar da yakaladık. Golümüzü de attık yani.” diye konuştu. (AA)