Sivasspor – Malmö maçını Srdjan Jovanovic yönetecek

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Malmö ile Sivasspor arasında 25 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sivasspor, 25 Ağustos Perşembe günü İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak mücadelede Sırp hakem Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic’in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Novak Simovic olacak. (İHA)