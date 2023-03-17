Sivasspor-Fiorentina maçında sahaya inen 2 taraftar adliyeye sevk edildi
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Sivasspor-Fiorentina maçında sahaya inen 2 taraftar adliyeye sevk edildi

Demir Grup Sivasspor ile İtalya temsilcisi Fiorentina arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahaya indikleri için gözaltına alınan 2 taraftar adliyeye götürüldü.

Dünkü maçın ardından gözaltına alınan M.E.Ç. ve S.S.S’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İki taraftar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda dün oynanan ve konuk ekibin 4-1 kazandığı maçın son dakikalarında 2 taraftar sahaya inmiş, M.E.Ç. Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco’ya fiziki müdahalede bulunmuştu.

Güvenlik görevlilerince yakalandıktan sonra stadyum dışına çıkarılan iki taraftar, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. (AA)

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