Sivas Merkez’de 540,88 metrekare dükkan satılacak
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Sivas Merkez’de 540,88 metrekare dükkan satılacak

Sivas Merkez’de satılacak dükkan için ihale ilanı yayınlandı.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre:  Açık artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/5592 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmaz Özellikleri : Sivas İl, Merkez İlçe, KAYSERİKAPI Mahalle/Köy, 3008 Ada, 10 Parsel, 1. Bodrum Kat, 9 No’lu BB Nolu Bağımsız Bölüm Bilirkişi raporuna göre; Sivas ili, Merkez ilçesi, Kayseri kapı Mahallesi, 3008 Ada, 10 Parsel, 1. Bodrum Kat, 9 No’lu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz 387,43 m2 alana sahip olan parsel üzerinde bulunan Bodrum Kat + 4 Normal Kat + (çatı) katı olmak üzere toplam 4 katlı betonarme taşıyıcı sistemli ana taşınmazın bodrum+zemin katındaki 9 bağımsız bölüm numaralı depolu dükkandır. Bodrum kat depoda mimari projesine göre 190,42 m²lik kullanım alanına sahip olan taşınmaz; zemin kat dükkanda ise 350,46 m² kullanım alanı olmak üzere toplam 540,88 m² lik kullanım alanına sahiptir.

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