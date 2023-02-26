Sistit hangi sorunlara yol açabilir?

İdrar torbasının (mesane) enfeksiyon kapması sonucu ortaya çıkan sistit tedavi edilmezse böbreklere zarar verebilir. Cinsel yaşamı da olumsuz etkileyen bu sorun, nadiren kendi kendine geçebilir…



Cinsel hayatımız nasıl etkilenir?

SORU:

34 yaşında evli bir kadınım. Benim proble­mim sistit. Bu problemi ilk kez yaşıyorum. Tedavi yolu nedir? Bu durumdan cinsel yaşamımız nasıl etkilenir? M.D./İstanbul

CEVAP:

Bağırsak ve sindirim sisteminde bulunan ve zararsız olan bakterilerin mesaneye ulaş­ması sistit nedenidir. Ayrıca mesanenin zarar görmesi veya tahriş olması ve üşütmek de sistite yol açar. Hastalık tekrarlar veya kronik hale gelirse tedavi edilmediğinde oluşan enfek­siyon böbreklere ulaşarak çok daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Sistit belirtilerinin başlangıcıyla birlikte bol su tüketmek yaşanan sorunların hafif atlatılmasında yardımcı olabilir. İdrar ihtiyacı hissedildiğinde zaman kaybetme­den tuvalete gidilmelidir. Genital bölge temizliği önden arkaya doğru yapılması mesaneye mik­rop bulaşma ihtimalini azaltmaktadır. Genital bölge temizliğinde tahriş edici kimyasal ve parfümlü ürünler kullanılmamalıdır. Cinsel ilişkiden sonra mesanedeki idrar en kısa süre­de boşaltılmalıdır. Sistit belirtilerinin yaşandığı dönemde cinsel ilişkiden uzak durmak faydalı olabilir. Karın üzerine veya kasıklara sıcak su uygulaması yaşanan ağrıları giderebilir. Ken­dine kendine veya alınan önlemlere rağmen geçmezse ilaç tedavisine başlanmalıdır. En iyi ilaç belirlenmeden önce sistite neden olan mikrobun belirlenmesi gerekir. Tedavi ancak bu şekilde etkili olur. Sistit için antibiyotik seçimi yanlış yapılırsa hem yan etkileri nedeniyle sorunlar yaşanabilmekte hem de bakterilerde direnç gelişimine ve kronikleşen uzun süren enfeksiyonlara yol açabilmektedir.

Ameliyat sonrası sorun oluşur mu?

SORU:

62 yaşındayım. Bana prostat kanseri teşhisi kondu. Yakında bir operasyon geçrireceğim. Ameliyat cinsel hayatımı bitirir mi? K.E./İstanbul

CEVAP:

Prostat kanseri ameliyatı sonrası cinsel yaşam, hastalığın evresine, uygulanan ameliyat tekni­ğine ve ameliyatı yapan doktorun tecrübesine göre değişir. Prostat kanser ameliyatlarında, prostatın komşuluğundaki penise giden bu si­nirler hasar görebilir. Bu hastalarda bu nedenle ameliyattan sonra sertleşme problemi sık görü­lür. Fakat bazı hastalarda ameliyattan sonraki 6 ay-1 yıl içinde bu problem kısmen düzelebi­lir. Çalışmalarda, bu düzelmeyi hızlandırmak için prostat kanseri ameliyatı geçiren hastalara ameliyat sonrası erken dönemde kanlanma­sını artırıcı ve havuzcuklarını gevşetici ilaçlar verildiğinde, sertleşmedeki düzelmenin daha da hızlandığı görülür. Bu iyileşme süresi hastanın yaşına, ameliyat öncesindeki sertleşme duru­muna ve şeker hastalığı ya da hipertansiyon gibi hastalıklarının olup olmadığına da bağlıdır.

Cinsel isteksizlik terapiyle geçer mi?

SORU:

17 yıldır evliyim ve yıllardır devam eden bir cinsel isteksizliğim var. Bu durum evliliğe zarar vermeye başladı. Bu sorun cinsel terapi ile düzelir mi, terapide neler yapılır? N.G./Bolu

CEVAP:

Cinsel isteksizlik en yaygın ve en karmaşık cinsel işlev bozukluklarından biridir. Genel veya cinsel sağlıktaki bozukluklar, kişiye sıkıntı veren tüm olaylar, cinsel ilişkinin ayıp, yasak, günah, yanlış, pis bir eylem olarak görülmesi, hormonsal eksiklikler, ekonomik sorunlar, aile sorunları ve kullanılan ilaçlar doğrudan cinsel isteği etkileyebilir. Her derdin dermanı içinden çıkar. Organik nedenden kaynaklı bir durumda ilaç ya da ameliyat tedavisi, psikolojik nedenden kaynaklanıyorsa cinsel terapi çözüm olabilir. Cinsel terapide sağlıklı bir cinsellik yaşamanın önündeki engeller konuşularak bi­rer birer aşılmaya çalışılır. Cinselliğin yeniden yapılandırıldığı, istek ve arzuların korkusuzca dile getirilebildiği, erotizmin artırıldığı güvenli bir ortamda yaşanılan, dokunmaya ve hisset­meye odaklı bir cinsellikte sorun yaşanma ihtimali daha düşüktür.