Sistem değil rejim değişikliği!

İktidar, Nisan-Mayıs 2023’te yapılacak olan seçimler için kendine yakın medya üzerinden çalışmalarını sürdürüyor.

Millet İttifakı’nın adayı kim olacak başlığını yeterince tartıştıran iktidar şimdi de niteliğini, görüntüsünü, Millet İttifakı’nın bileşenlerinin arasındaki program ayrılıklarını, sistem tercihlerini ve geçmişte yer alan koalisyon hükümetleri gibi başarısız olacakları algısı üzerinden bir çalışma yürütülüyor.

Tabii ki hedef, seçimin kaderini belirleyecek olan kararsız kitle ve iktidardan uzaklaşan, kopan seçmen kitlesidir.

Birinci olarak Millet İttifakı’nın, parlamenter rejime dönüş için zorlanacaklarını ifade ediyorlar. Parlamenter rejime geçerken “melez” bir yapı olacağını keşke farklı bir cumhurbaşkanlığı rejimi önerseler daha tutarlı olacaklarını ifade ediyorlar.

İkinci olarak aday görüntüsünün, Erdoğan kadar güçlü bir lider görüntüsünü nasıl yenecek, 6 partinin çekişmelerini göğüsleyip koordine edebilecek mi tartışması yürütüyorlar. Tüm konuşmalar, yazılar, başaramazlar diye bitiyor…

Üçüncüsü Milet İttifakı ( ki Millet ittifakı defalarca bir koalisyon ittifakı olmadıklarını parlamenter rejime dönüş için bir program çerçevesinde bir ittifak olduklarını açıkladı ) koalisyonmuş gibi eski Türkiye’nin koalisyon hükümetlerinin yaşadığı sorunları halka hatırlatılmaktadır.

Son olarak da yine ısrarla koalisyon vurgusu yapılarak, eski Türkiye’nin 1990’lı yılları hatırlatarak, farklı parti programları ile ülkenin yönetilemeyeceği, kargaşa yaşanacağı vurgusu yapılıyor.

Sondan başlarsak Millet İttifakı’nı oluşturan partiler, kendi programlarını birbirine dayatmadan ve reddetmeden parlamenter rejime dönüş için bir araya geldiklerini, koalisyon olmadıklarını defalarca anlattılar.

Burada önemli nokta, iktidarın halka rejimin değişmediği hala eski Türkiye’nin devam ettiği algısı verdiğidir. Böylelikle 1990’yılları hatırlatarak kararsız kitleyi etkilemeyi hedeflemektedir.

Diğer önemli bir nokta ise Türkiye’de rejimin değiştiğinin tam olarak halka anlatılamamış olduğu gerçeğidir.

Yetkilerin tek elde toplandığını söyleyerek, rejimin değiştiğinin anlatılamadığı ortadadır.

Rejim değişikliğinin, üniter yapıyı nasıl tehdit ettiği anlatılmalıdır.

İktidarın vazgeçmediği ve bugüne kadar farklı zaman aralıklarıyla, toplumu tartıştırdığı yeni anayasanın neyi hedeflediği anlatılmalıdır.

Millet İttifakı, kendi özüne güvenerek ve kararlılıkla çalışmalarını yürüttüğü takdirde başarılı olacaktır.

Parlamenter rejime dönüş zaten birçok sorunu çözeceğinden halkımız, tarihimizin en uzun ve karanlık gecesinden aydınlığa kavuşacak ve ikinci yüzyılında, kurucu/milli iradesinin çizgisinde devam edecektir.