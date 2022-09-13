Haberler Gündem

Şişli’de yol verme kavgasını güçlükle ayırdılar

Şişli’de iki kadın sürücü, iddiaya göre yol verme tartışmasının ardından kavga etti. Kadın sürücülerin birbirine saldırdığı anlar cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Gülbahar Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, iki kadın sürücü yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Birbirlerine bağırarak küfreden iki kadın sürücü, otomobillerinden inerek kavgaya tutuştu. Birbirlerinin saçını çeken, yumruk sallayan kadınları araya girenler güçlükle ayırdı. Çevredekilerin çabalarıyla uzaklaştırılan sürücüler, daha sonra araçlarına binerek sokaktan ayrıldı.

Yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Muş’ta 17 yıldır aranan cinayet zanlısı Ağrı’da yakalandı

Muş’ta 17 yıldır aranan cinayet zanlısı Ağrı’da yakalandı

Kayseri’de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

Kayseri’de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar!

Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar!

Şişli’de yol verme kavgasını güçlükle ayırdılar
Gündem